Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції

Мода на настінні електрокаміни в Україні, які ще називають лінійними, зростає з кожним роком.

На Заході такий вид електричних камінів давно вже користується широким попитом. Розвиток цього тренду не дивний, оскільки лінійні каміни мають ряд переваг перед підлоговими класичними камінами.

Основна перевага в тому, що настінні каміни не нагромаджують приміщення і не вимагають місця для розміщення. Такий тип електрокамінів ідеально впишеться в інтер'єр в стилі Hi-Tech або мінімалізм. Але окрім настінного розміщення, широкий електрокамін можна встановити в портал і зробити підлоговим.



Royal Flame Vision 60

Компанія Dimplex, яка є флагманом серед виробників електрокамінів, представляє цілий ряд настінних електрокамінів, які відрізняються технологією візуалізації полум'я, дизайном та розмірами.

Найпопулярніша серія серед лінійних електрокамінів – серія Ignite



Dimplex Ignite XLF74

Низькопрофільна конструкція корпусу і скло в каміні Ignite від краю до краю забезпечує панорамний вид на полум'я під будь-яким кутом та ідеально підходить для установки в стіну або меблі. Можливість вибору кольору підсвічування полум'я ще більше індивідуалізує дизайн приміщення. В камін вбудований регульований електричний обігрівач і таймер відключення. Серія представлена ​​в трьох типорозмірах Ignite XLF50, Ignite XLF74 і Ignite XLF100. Останній розмір досягає рекордної ширини 2,5 метра! Наповнення каміна – це кристали, але за бажанням можна укомплектувати його і декоративними дровами.

Не поступається популярністю й серія Dimplex Prism



Dimplex Prism 50

Основна відмінність серії Prism від Ignite у наявності рамки обрамлення. Якщо каміни Ignite можна встановити, практично, нарівні ніші, то рамка Prism накладається зверху. Серія Prism також має три типорозміри, яка, на відміну від Ignite, починається з компактного Prism 34 – 867 мм. За функціоналом серії схожі і також наповнення цього електрокаміну – кристали, які за бажанням можна замінити на декоративні дрова.

Окремої уваги потребує модель Dimplex Vega



Dimplex Vega LED

Dimplex Vega, на даний момент, є єдиною моделлю, яка має вбудовані декоративні дрова. Відмінність вбудованих декоративних дров від дров, які можна докупити окремо, у наявності ефекту тління (внаслідок світлодіодів всередині полін). Крім цього, Dimplex Vega – єдиний серед настінних камінів, який виготовляється в Ірландії.

Оскільки електрокаміни Dimplex відносяться до преміум-сегмента, ціни на них відповідні. Більш бюджетний варіант може запропонувати компанія Royla Flame.



Royal Fire BI 60

Наприклад, модель Royal Fire BI 60 користується великим попитом серед бажаючих придбати настінний електрокамін. Великий функціонал і висока якість зібрання доповнюється ще й демократичною ціною.

Детальніше ознайомитися з усіма настінними електрокамінами можна на фірмових сайтах dimplex-kaminy.com.ua і royal-flame.com.ua. Подивитися і протестувати каміни можна відвідавши шоуруми за адресою вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Консультація фахівця за телефоном (050) 500 17 37, (097) 500 17 37.