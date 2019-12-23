Фарбування стін: стильні комбінації з двох кольорів для спальні – фото
Навіть, якщо ви вже визначились із дизайном майбутньої спальні, вибрати кольори все одно справа не з легких. Сьогодні дуже популярними є комбінації з двох відтінків. Як не помилитися в поєднанні та які саме кольори вибрати – читайте в нашому матеріалі.
Чому саме два кольори? Річ у тім, що комбінація десятків яскравих відтінків, буде відволікати, втомлювати око та просто не принесе бажаного ефекту.
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Як правильно поєднувати кольори в спальні?
- відповідати обраному стилю кімнати (класичний інтер'єр важко уявити в помаранчевих або чорних відтінках);
- гармонія з розмірами і формою спальні (деякі кольори візуально звужують простір приміщення);
- комфорт для мешканців (якщо власникам не подобаються відтінки синього, але так порадив дизайнер, то використовувати його не треба).
Стильні поєднання кольорів для спальні
Бірюзовий і зелений
Такі кольори виглядають зовсім по-новому / фото: Room
Сірий і золотий
Найкраще підходять до класичного дизайну / фото: Maistor plus
Блакитний і білий
Синій колір визнано кольором 2020 року / фото: Room
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Сірий і помаранчевий
Помаранчевий колір може стати непоганою альтернативою червоному / фото: Dubrovka
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