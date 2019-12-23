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Фарбування стін: стильні комбінації з двох кольорів для спальні – фото

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Зелений та білий роблять кімнату дуже світлою / Dybrovka

Навіть, якщо ви вже визначились із дизайном майбутньої спальні, вибрати кольори все одно справа не з легких. Сьогодні дуже популярними є комбінації з двох відтінків. Як не помилитися в поєднанні та які саме кольори вибрати – читайте в нашому матеріалі.

Чому саме два кольори? Річ у тім, що комбінація десятків яскравих відтінків, буде відволікати, втомлювати око та просто не принесе бажаного ефекту.

Більше про дизайн спальні: Спальня в стилі модерн: особливості та характерні кольори

Як правильно поєднувати кольори в спальні?

  • відповідати обраному стилю кімнати (класичний інтер'єр важко уявити в помаранчевих або чорних відтінках);
  • гармонія з розмірами і формою спальні (деякі кольори візуально звужують простір приміщення);
  • комфорт для мешканців (якщо власникам не подобаються відтінки синього, але так порадив дизайнер, то використовувати його не треба).

Стильні поєднання кольорів для спальні

Бірюзовий і зелений


Такі кольори виглядають зовсім по-новому / фото: Room

Сірий і золотий


Найкраще підходять до класичного дизайну / фото: Maistor plus

Блакитний і білий


Синій колір визнано кольором 2020 року / фото: Room

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Сірий і помаранчевий


Помаранчевий колір може стати непоганою альтернативою червоному / фото: Dubrovka

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт Спальня
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