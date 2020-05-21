Фасад у вигляді пом'ятого паперу: переваги використання панелей та фото

Облицювання фасадних стін будинку панелями, які зовні нагадують пом'ятий папір не є новинкою на ринку, проте досі лишається оригінальним способом оформлення зовнішнього вигляду приміщення. Ефект пом'ятого паперу виникає внаслідок використання полімербетону.

Саме цей матеріал використовують який через його легку вагу, пише Archdaily.

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Архітектори відзначають, що полімербетон чудово відповідав естетичним, формальним та конструктивним критеріям, яких вони прагнули домогтися.



Фасад у вигляді пом'ятого паперу стає все популярнішим / фото: Archdaily

Переваги використання панелей у вигляді пом'ятого паперу



Зовні панелі виглядають ніби зроблені з каменю / фото: Archdaily

креативний дизайн;

легкий монтаж;

висока ударна стійкість;

довговічність кольору;

стійкий до промислових і сольових середовищ;

висока стійкість до хімічних речовин;

стійкість до температурних коливань;

широкий спектр текстур і кольорів;

простота в обслуговуванні.



На ринку представлені різні відтінки структури / фото: Archdaily

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Товщина однієї плити такого матеріалу становить всього три міліметри, а вага 33 кілограми.