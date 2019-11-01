Фасадне освітлення: важливі аспекти та практичні поради

Сьогодні освітлення фасаду вже не додатковий атрибут зовнішнього вигляду будинку, це його справжня візитна картка. Якщо вдень додаткове освітлення не надто важливе, то вночі на перший план вийде саме рівень фасадного освітлення.

Вибір освітлення залежить від багатьох факторів. Спочатку потрібно зрозуміти які функції, повинні виконувати фасадні вогні. Також доведеться підлаштовуватись під конструкцію фасаду.

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Фасадне освітлення вирішує два основні завдання: функціональне та декоративне.

функціональне завдання: робити фасад яскравим та забезпечувати видимість на підходах до будинку;

декоративне завдання: доповнює елементи фасаду і дозволяє органічно вписати будинок в свою ділянку або міське оточення.

Три основні аспекти, які треба врахувати перед вибором типу освітлення:

енергоефективність (дозволить менше платити за електроенергію);

безпека (порушення техніки безпеки може призвести до трагічних наслідків);

комфорт (завелика кількість вогнів не піде на користь).

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Типи освітлення:

Фонове. Як правило, використовується в освітленні центральної частини фасаду великими ліхтарями. Крила будинку лишаються затемненими, але не повністю темними. Хороший варіант для всіх типів будівель.



Приклад фонового освітлення фасаду / фото БлогМехБуд

Акцентне. Тут використовуються точкові або спрямовані світильники на конкретні елементи фасаду. Зазвичай таким способом підсвічують: колони, ротонди, вікна або консолі. Часто використовується на фасадах історичних будівель.



Так виглядає "точкове" освітлення фасаду / фото tgorlovka

Контурне. Виконується за допомогою гірлянд або світлодіодних стрічок. Розміщуються по краях фасаду, утворюючи "каркас". Хорошим рішенням буде вмонтувати світлодіодні стрічки в елементи фасаду. Такий спосіб гармонійно виглядатиме на приватних будинках.



Як один з варіантів контурного освітлення / фото 27. ua

Художнє. Це комбінація з усіх варіантів освітлення. Часто супроводжується миготінням та зміною кольорів. Добре підходить для великих комерційних будівель.



Художнє освітлення використовують великі торговельні центри / фото livegournal