Футуристичний стиль в інтер'єрі: особливості та поради щодо оформлення – фото

Футуризм в інтер'єрі виник понад 20 років тому, проте і досі тримається серед топів для відомих дизайнерів. Футуристичний стиль це спроба передбачити як виглядатиме архітектура в майбутньому. Які особливості в облаштуванні футуризму, а також поради щодо його оформлення – читайте в нашому матеріалі.

Уявлення про інтер'єр майбутнього дизайнери зазвичай черпають з літературних творів та власного бачення.

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Які особливості оформлення футуристичного стилю

Матеріали



Найчастіше в цьому стилі роблять вітальні / фото: Interior Design

Пластик, скло та метал – три стовпи на яких стоїть весь футуризм в плані дизайну інтер'єрів. Проте з кожним роком в футуризмі з'являються нові матеріали. Наприклад, зараз популярним стає фіберглас – надміцний матеріал, який складається з полімеру та скловолокна.

Кольори



Інколи для контрасту використовують яскраві червоні або жовті кольори / фото: Агромат

Футуризм завжди складається з кількох кольорів, але завжди повинен бути основний. Найчастіше в такій ролі виступає білий або сталевий кольори. Додаткові як правила мають контрастувати та бути яскравими.

Освітлення



Дрібні освітлювальні елементи складають загальну композицію / фото: Rehouse

Важливим фактором є якраз освітлення. В футуристичному стилі відсутні центральні люстри. Замість них в нішах у стінах та в складних підвісних стелях розміщують світлодіодні стрічки. Важливо, щоб усі елементи були чітко освітлені.

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Меблі



Футуризм облаштовують і в приватних будинках і в квартирах / фото: Rehouse

Типовий футуризм повинен мати невелику кількість меблів та декору в інтер'єрі. Проте, кожен предмет повинен бути максимально функціональним. Проте невелика кількість меблів може бути оманливою. Адже всі крісла трансформуються в дивани, а шафи вбудовані у стіни.

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