Футуризм в інтер'єрі: фантастичні фото фіолетових апартаментів на Ібіці
На популярному серед туристів курорті – острові Ібіці, місцева сімейна пара створила проєкт футуристичного інтер'єру для свого житла. Апартаменти виконані у фіолетових тонах та частково облицьовані популярною керамічною плиткою тераццо.
За словами власників, під час розробки вони надихались природою острова, пише Archdaily.
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Закруглені форми і яскраві елементи переносять нас у майбутнє, де людина і природа гармонійно співіснують,
– кажуть розробники.
Інтер'єри частково облицьовані плиткою тераццо / Фото Archdaily
Кухонний гарнітур з гладкими формами та яскравими акцентами витончено доповнює цю ідею. Меблі тут були розроблені спеціально для цього проєкту, щоб підкреслити футуризм інтер'єру.
З вітальні відкривається вид на гори та море / Фото Archdaily
Також тут присутня велика кількість вікон, які наповнюють приміщення природним світлом і нагадують про красу природи.
Ванна також витримана у загальній стилістиці / Фото Archdaily
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В проєкті не використана деревина взагалі, адже, за словами власників, таким чином вони бережуть природу та інтегрують архітектуру в природне середовище, не порушуючи її.
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