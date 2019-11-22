Гараж з мансардою: вибираємо матеріал для будівництва

Ледь не кожен автолюбитель мріє про місце, де можна було б водночас доглядати за власним авто, та відпочивати після роботи. Для того, щоб поєднати відпочинкову зону для себе та своєї машини – існують будинки з гаражем та мансардою.

Мансардний будинок дозволить розширити корисний житловий простір, та не займатиме додаткове місце на ділянці. Читайте також: Будинок з газобетону: плюси та мінуси конструкції Які переваги дає гараж з мансардою? компактність простору;

можливість вийти в гараж, не виходячи з будинку;

комфортна температура в гаражі;

економія в будівництві. Матеріали для будівництва гаража з мансардою Дерев’яний брус

Дерево – відмінний матеріал для гаражів у гірській місцевості / фото: Pinterest Переваги: екологічність. Для створення бруса використовується цільна деревина, більше проблем з клеєним брусом. Проте, навіть клеєне дерево досить екологічне;

економія на матеріалі. Будівництво гаража з дерева не потребує глибокого фундаменту. Недоліки: ціна. Натуральне дерево сильно цінується, тож і коштує недешево;

схильність до гниття. Якщо бруси погано оброблені, то існує висока імовірність руйнування матеріалу;

небезпека пожежі. Найбільшим мінусом дерева є його займистість. Піноблоки

Завдяки помірній ціні, піноблоки користуються популярністю / фото: Сервус Одеса Переваги: екологічність. Матеріали, з яких виготовляють пінобетон, винятково екологічні;

економія на матеріалі. Будівництво гаража з пінобетону також не потребує глибокого фундаменту;

хороша шумоізоляція. Особливо актуальною шумоізоляція є саме для гаража. Недоліки: потреба в армуванні. Без додавання арматури завжди є ризик виникнення тріщин;

необхідність використання спеціальних кріплень. Стіни з пінобетону не витримують полиць без спеціальних пристосувань. Цегла

Цегла прослужить багато років / фото: Основа дома Переваги: Цегла зручна, міцна, довговічна, пожежостійка, та виглядає красиво навіть без додаткової обробки. Недоліки: Відносно висока ціна та вага, а також довгий процес монтажу роблять цеглу не найоптимальнішим варіантом. До слова: Як розморозити замок гаража взимку: дієві поради А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням