Гараж з мансардою: вибираємо матеріал для будівництва
Ледь не кожен автолюбитель мріє про місце, де можна було б водночас доглядати за власним авто, та відпочивати після роботи. Для того, щоб поєднати відпочинкову зону для себе та своєї машини – існують будинки з гаражем та мансардою.
Мансардний будинок дозволить розширити корисний житловий простір, та не займатиме додаткове місце на ділянці.
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Які переваги дає гараж з мансардою?
- компактність простору;
- можливість вийти в гараж, не виходячи з будинку;
- комфортна температура в гаражі;
- економія в будівництві.
Матеріали для будівництва гаража з мансардою
Дерев’яний брус
Дерево – відмінний матеріал для гаражів у гірській місцевості / фото: Pinterest
Переваги:
- екологічність. Для створення бруса використовується цільна деревина, більше проблем з клеєним брусом. Проте, навіть клеєне дерево досить екологічне;
- економія на матеріалі. Будівництво гаража з дерева не потребує глибокого фундаменту.
Недоліки:
- ціна. Натуральне дерево сильно цінується, тож і коштує недешево;
- схильність до гниття. Якщо бруси погано оброблені, то існує висока імовірність руйнування матеріалу;
- небезпека пожежі. Найбільшим мінусом дерева є його займистість.
Піноблоки
Завдяки помірній ціні, піноблоки користуються популярністю / фото: Сервус Одеса
Переваги:
- екологічність. Матеріали, з яких виготовляють пінобетон, винятково екологічні;
- економія на матеріалі. Будівництво гаража з пінобетону також не потребує глибокого фундаменту;
- хороша шумоізоляція. Особливо актуальною шумоізоляція є саме для гаража.
Недоліки:
- потреба в армуванні. Без додавання арматури завжди є ризик виникнення тріщин;
- необхідність використання спеціальних кріплень. Стіни з пінобетону не витримують полиць без спеціальних пристосувань.
Цегла
Цегла прослужить багато років / фото: Основа дома
Переваги:
Цегла зручна, міцна, довговічна, пожежостійка, та виглядає красиво навіть без додаткової обробки.
Недоліки:
Відносно висока ціна та вага, а також довгий процес монтажу роблять цеглу не найоптимальнішим варіантом.
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