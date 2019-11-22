Гараж з мансардою: вибираємо матеріал для будівництва

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Гараж з мансардою – відмінне рішення для автолюбителів / Faqindecor

Ледь не кожен автолюбитель мріє про місце, де можна було б водночас доглядати за власним авто, та відпочивати після роботи. Для того, щоб поєднати відпочинкову зону для себе та своєї машини – існують будинки з гаражем та мансардою.

Мансардний будинок дозволить розширити корисний житловий простір, та не займатиме додаткове місце на ділянці.

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Які переваги дає гараж з мансардою?

  • компактність простору;
  • можливість вийти в гараж, не виходячи з будинку;
  • комфортна температура в гаражі;
  • економія в будівництві.

Матеріали для будівництва гаража з мансардою

Дерев’яний брус


Дерево – відмінний матеріал для гаражів у гірській місцевості / фото: Pinterest

Переваги:

  • екологічність. Для створення бруса використовується цільна деревина, більше проблем з клеєним брусом. Проте, навіть клеєне дерево досить екологічне;
  • економія на матеріалі. Будівництво гаража з дерева не потребує глибокого фундаменту.

Недоліки:

  • ціна. Натуральне дерево сильно цінується, тож і коштує недешево;
  • схильність до гниття. Якщо бруси погано оброблені, то існує висока імовірність руйнування матеріалу;
  • небезпека пожежі. Найбільшим мінусом дерева є його займистість.

Піноблоки


Завдяки помірній ціні, піноблоки користуються популярністю / фото: Сервус Одеса

Переваги:

  • екологічність. Матеріали, з яких виготовляють пінобетон, винятково екологічні;
  • економія на матеріалі. Будівництво гаража з пінобетону також не потребує глибокого фундаменту;
  • хороша шумоізоляція. Особливо актуальною шумоізоляція є саме для гаража.

Недоліки:

  • потреба в армуванні. Без додавання арматури завжди є ризик виникнення тріщин;
  • необхідність використання спеціальних кріплень. Стіни з пінобетону не витримують полиць без спеціальних пристосувань.

Цегла


Цегла прослужить багато років / фото: Основа дома

Переваги:

Цегла зручна, міцна, довговічна, пожежостійка, та виглядає красиво навіть без додаткової обробки.

Недоліки:

Відносно висока ціна та вага, а також довгий процес монтажу роблять цеглу не найоптимальнішим варіантом.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ремонт Дизайн Ідеї для інтер'єру
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