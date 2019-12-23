Гардеробна кімната – як облаштувати, які нюанси та переваги такого вибору

Сучасні варіанти дизайну передбачають максимум простору та мінімальну кількість меблів. Саме тому шафи у спальні – не надто вписуються в загальну логіку інтер’єру . Як облаштувати свою гардеробну кімнату правильно, та які нюанси слід врахувати – у нашому матеріалі.

Багато пересічних українців вважають, що окрема кімната для власного одягу – це занадто дорого, проте вмілі дизайнери можуть створити хоч і невелику, але функціональну гардеробну кімнату в будь-яких квартирах чи будинках.

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Які нюанси врахувати перед облаштуванням гардеробної кімнати

Освітлення



Світильники навколо дзеркала – підійдуть ідеально / фото: Vdoma dobre

Важливість освітлення і сумніву не піддається. Використовуйте якомога більше світильників. Чому це важливо? Часто гардеробна кімната для жінки – це маленька гримерна. Тож, якщо ви будете фарбуватись в гардеробній – встановіть велику кількість світильників.

Варіантів існує безліч. Окрім центрального джерела світла, використовуйте підсвічування дзеркала, поличок, вішалок. Дуже добре, якщо у вбиральні буде вікно. Проте в такому випадку не забувайте упакувати речі в чохли або покрити їх спеціальною плівкою, бо вицвітання одягу не уникнути.

Функціональність



Усе повинно бути на своїх місцях / фото: Рівне 1

Найголовніше завдання гардеробу – помістити якнайбільше речей та предметів. Саме тому важливий кожен сантиметр простору.

Наприклад, для того, щоб у вас не було порожніх кутів – використовуйте висувну систему для зберігання ременів або парасольок. В ідеалі ваша гардеробна кімната повинна складатися з полиць, вішалок, гачків та органайзерів. Саме так ви зможете грамотно і практично спланувати простір кімнати.

Зручність

Якщо ваша кімната не мініатюрна і площа дозволяє, то додайте в приміщення прасувальну дошку, крісло чи пуф. Також встановіть дзеркало на весь зріст. Килим, тумбочка чи столик з дзеркалом, а також ящики для зберігання біжутерії створять зручний та багатофункціональний простір.

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Вентиляція



Закриті приміщення важко тримати в свіжості / фото: Homediz

Про ефективну вентиляцію в таких кімнатах часто забувають, але вона необхідна. Річ у тім, що ваші речі після тривалого простою мають характерний запах, якого можна позбутися просто встановивши вентиляцію. Якщо є можливість встановити стаціонарну вентиляцію, то використовуйте мобільні установки.

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