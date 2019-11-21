Вітальня в скандинавському стилі: особливості та поради щодо оформлення

Натуральні матеріали, багато світла і білі стіни – це все про скандинавський стиль. Мінімалізм строгих скандинавських народів знайшов відгук у інтер’єрі їхнього житла. Сьогодні цей стиль підхопив увесь світ.

Що варто не забувати при оформленні вітальні в скандинавському стилі, щоб відчути на собі славнозвісне "Hugge" – у нашому матеріалі.

Вам варто знати:Дизайн однокімнатної квартири: вибираємо стиль приміщення

Які особливості деталей дизайну у скандинавському стилі?



Варіант оформлення великої вітальні / фото: Home Grown

екологічні матеріали: дерево, натуральний камінь, льон, бавовна;

світла колірна гамма: білий, синій, світло-сірий;

великі відкриті вікна: відсутні штори – вікна мають пропускати сонячне світло;

прості меблі світлих кольорів;

живі рослини;

мінімалістичний декор;

свічки;

камін;

З елементів декору добре підійдуть статуетки з дерева, картини, квіти, гірлянди.

Читайте також: Квартира в стилі лофт: головні особливості цього стилю – фото

Вітальня в скандинавському стилі



Модний дизайн можна втілити навіть в маленькій квартирі / фото: Arma-bamk

Не можна перевантажувати вітальню дрібними елементами. Важливими елементами в цьому стилі є крісла з дерев'яною основою, журнальний столик, книжкова шафа або полиці для книг.

Гламуру кімнаті легко дають оригінальні торшери і бра, яскраві постери на стінах, свічники та вази з квітами.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням