Вітальня в скандинавському стилі: особливості та поради щодо оформлення
Натуральні матеріали, багато світла і білі стіни – це все про скандинавський стиль. Мінімалізм строгих скандинавських народів знайшов відгук у інтер’єрі їхнього житла. Сьогодні цей стиль підхопив увесь світ.
Що варто не забувати при оформленні вітальні в скандинавському стилі, щоб відчути на собі славнозвісне "Hugge" – у нашому матеріалі.
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Які особливості деталей дизайну у скандинавському стилі?
Варіант оформлення великої вітальні / фото: Home Grown
- екологічні матеріали: дерево, натуральний камінь, льон, бавовна;
- світла колірна гамма: білий, синій, світло-сірий;
- великі відкриті вікна: відсутні штори – вікна мають пропускати сонячне світло;
- прості меблі світлих кольорів;
- живі рослини;
- мінімалістичний декор;
- свічки;
- камін;
З елементів декору добре підійдуть статуетки з дерева, картини, квіти, гірлянди.
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Вітальня в скандинавському стилі
Модний дизайн можна втілити навіть в маленькій квартирі / фото: Arma-bamk
Не можна перевантажувати вітальню дрібними елементами. Важливими елементами в цьому стилі є крісла з дерев'яною основою, журнальний столик, книжкова шафа або полиці для книг.
Гламуру кімнаті легко дають оригінальні торшери і бра, яскраві постери на стінах, свічники та вази з квітами.
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