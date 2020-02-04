Готель-лайнер: фото монументальної споруди, побудованої в часи Югославії

Побудований на початку 70-років владою Югославії готель, продовжує приймати гостей сьогодні уже в незалежній Хорватії. Найцікавіше, що сервіс у кораблеподібному прихистку для туристів лишився таким як і 50 років тому.

Сьогодні готель досі може прийняти близько 900 гостей одночасно, пише The Calvert Journal.

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Розташований неподалік Дубровніка на узбережжі Адріатичного моря готель досі нагадує місцевим про темну еру комунізму. Будували "Цавтат" для відпочинку робітників з усієї Югославії, проте сьогодні "лайнер" сильно вирізняється монументальністю та сірістю порівняно із фешенебельними готельними комплексами навколо.



Так виглядає вхід після реконструкції / фото: Pinterest

Якщо зовні готель нічим не відрізняється від більшості радянських будівель, то в інтер'єрі тодішнім дизайнерам дали певну свободу.



Цавтат – це містечко поряд, в честь якого і названо готель / фото: Hotel Croatia Cavlat

Заклади для відпочинку розташовані на верхніх рівнях. Навколо багато зелених насаджень, а майже всі номери обладнані терасами, що нагадують плавники, які плавно виходять до міста.

Найамбітнішою частиною розробки є фасад. На вигляд як океанічний лайнер, проте найяскравіше оцінити його зовнішній вигляд можна з човна чи повітря.

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Вигляд збоку / фото: The Travel Diarist

Сервіс в найдешевших номерах, за відгуками туристів, і досі на "комуністичному" рівні. Хоча в дорожчих номерах вже є кондиціонер, супутникове ТБ та міні-бар.

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