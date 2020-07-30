Графічний дизайн на стінах: креативний фасад від нідерландських розробників – фото
Співзасновник студії графічного дизайну Thonik Томас Відерсховен та MMX Architecten нанесли на звичайний фасад великий монохромний візерунок, який охоплює шестиповерховий будинок у Амстердамі. Будівля є офісом однієї з місцевих студій графічного дизайну.
Дизайн розробляв один з працівників самої студії, повідомляє Dezeen.
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Весь зовнішній вигляд покритий простим поєднанням чорних і білих ліній, взятих із шрифту Mexcelect – шрифту трилінійної смуги, який був створений для Олімпійських ігор 1968 року в Мехіко.
Дизайнери хотіли зробити фасад у вигляді "сітки" / Фото Dezeen
Ми величезні шанувальники шрифту Mexcerely, оскільки він поєднав масову аудиторію з графічною культурою,
– пояснив дизайнер.
Цей шрифт є доволі впізнаваним / Фото Dezeen
Офісні приміщення в будівлі розташовані на другому, третьому та четвертому поверхах, а на першому рівні є японський ресторан Omakase.
Офісні приміщення тут облаштовані як коворкінги / Фото Dezeen
Зовні на всіх поверхах розміщені однакові великі вікна від підлоги до стелі, оточені графічними панелями. В компанії кажуть, що смуги на фасаді роблять будинок візуально вищим.
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В переговорній кімнаті розташований "смугастий килимок" / Фото Dezeen
Інтер'єр тут відтворює попередній офіс, адже саме звідти і перевезли усі його елементи.
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