Співзасновник студії графічного дизайну Thonik Томас Відерсховен та MMX Architecten нанесли на звичайний фасад великий монохромний візерунок, який охоплює шестиповерховий будинок у Амстердамі. Будівля є офісом однієї з місцевих студій графічного дизайну.

Дизайн розробляв один з працівників самої студії, повідомляє Dezeen.

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Весь зовнішній вигляд покритий простим поєднанням чорних і білих ліній, взятих із шрифту Mexcelect – шрифту трилінійної смуги, який був створений для Олімпійських ігор 1968 року в Мехіко.



Дизайнери хотіли зробити фасад у вигляді "сітки" / Фото Dezeen

Ми величезні шанувальники шрифту Mexcerely, оскільки він поєднав масову аудиторію з графічною культурою,

– пояснив дизайнер.



Цей шрифт є доволі впізнаваним / Фото Dezeen

Офісні приміщення в будівлі розташовані на другому, третьому та четвертому поверхах, а на першому рівні є японський ресторан Omakase.



Офісні приміщення тут облаштовані як коворкінги / Фото Dezeen

Зовні на всіх поверхах розміщені однакові великі вікна від підлоги до стелі, оточені графічними панелями. В компанії кажуть, що смуги на фасаді роблять будинок візуально вищим.

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В переговорній кімнаті розташований "смугастий килимок" / Фото Dezeen

Інтер'єр тут відтворює попередній офіс, адже саме звідти і перевезли усі його елементи.