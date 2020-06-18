Тип житлового будинку "брежнєвка": що це, та чим вона відрізняється від "хрущовки" – фото
"Брежнєвка" за планом є тією ж, зазвичай п'ятиповерховою сірниковою коробкою з плоским дахом, на яку схожа "хрущовка". Проте зводити "брежнєвки" почали під час правління Леоніда Брежнєва, звісно з певними змінами. Як виглядали "брежнєвки" та чим вони відрізнялись від "хрущовок".
За часів Брежнєва будівництво багатоквартирних будинків мало свої переваги та недоліки у порівнянні з "хрущовками", повідомляє Дизайн 24.
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Чим відрізняється "хрущовка" від "брежнєвки"
П'ятиповерхових "брежнєвок" було менше ніж "хрущовок" / Фото Dom.ria
Переваги "брежнєвок"
Перевернуті сірникові коробки – класичне житло часів СРСР / Фото Dom.ria
В цих будинках порівняно зі своїми попередниками з'явилися ізольовані кімнати в дві-, три- і навіть чотирикімнатних квартирах.
На відміну від "хрущовок", тут у передпокої передбачено місце для вбудованої шафи, а суміщені санвузли лишились лише в 1-кімнатних квартирах.
Також змінився матеріал стін – почали будувати із залізобетонних плит, в результаті чого будівництво стало швидшим, а самі будинки вищі.
Недоліки "брежнєвок"
Такими будівлями рясніють багато міст країн, які входили до СРСР / Фото Dom.ria
Через збільшення темпів будівництва і використання плит, будинки стали холоднішими та менш надійними.
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Попри збільшення кількості кімнат, фактичний розмір квартир лишився малим. Зокрема не змінились розміри крихітних кухонь та передпокоїв.
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