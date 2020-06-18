"Брежнєвка" за планом є тією ж, зазвичай п'ятиповерховою сірниковою коробкою з плоским дахом, на яку схожа "хрущовка". Проте зводити "брежнєвки" почали під час правління Леоніда Брежнєва, звісно з певними змінами. Як виглядали "брежнєвки" та чим вони відрізнялись від "хрущовок".

За часів Брежнєва будівництво багатоквартирних будинків мало свої переваги та недоліки у порівнянні з "хрущовками", повідомляє Дизайн 24.

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Чим відрізняється "хрущовка" від "брежнєвки"



П'ятиповерхових "брежнєвок" було менше ніж "хрущовок" / Фото Dom.ria

Переваги "брежнєвок"



Перевернуті сірникові коробки – класичне житло часів СРСР / Фото Dom.ria

В цих будинках порівняно зі своїми попередниками з'явилися ізольовані кімнати в дві-, три- і навіть чотирикімнатних квартирах.

На відміну від "хрущовок", тут у передпокої передбачено місце для вбудованої шафи, а суміщені санвузли лишились лише в 1-кімнатних квартирах.

Також змінився матеріал стін – почали будувати із залізобетонних плит, в результаті чого будівництво стало швидшим, а самі будинки вищі.

Недоліки "брежнєвок"



Такими будівлями рясніють багато міст країн, які входили до СРСР / Фото Dom.ria

Через збільшення темпів будівництва і використання плит, будинки стали холоднішими та менш надійними.

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Попри збільшення кількості кімнат, фактичний розмір квартир лишився малим. Зокрема не змінились розміри крихітних кухонь та передпокоїв.