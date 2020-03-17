IKEA та Pizza Hut разом створили ідеальний столик для піци – фото

Меблевий гігант IKEA та виробник піци зі світовим ім'ям Pizza Hut спільно створили столик для піци. Продають його у розібраному вигляді та у пласкій коробці, яка схожа на пакування з-під піци.

Столик доступний лише у магазинах IKEA в Гонконгу та є лімітованим, пише Dezeen.

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Білий столик розміром з людину має три ніжки, а його основна частина виконана у класичній круглій формі піци.



Столик отримав непогану рекламну підтримку / фото: Dezeen

Стіл був створений як конкурсний приз у рамках кампанії рекламного агентства Ogilvy за просування двох брендів у Гонконзі. Логотип Pizza Hut викарбований посеред столу.

Ідеально підходить невеликим групам підлітків і дорослих сидіти і насолоджуватися смачною піцою Pizza Hut,

– йдеться в описі до товару.

Також розробники обіцяють, що з поверхні столика легко витерти соус.



В масове виробництво столики не запустять / фото: Dezeen

Також ідеально підходить, коли ви хочете замовити піцу хату і подивитися фільми,

– розповідають у рекламі.

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Презентація столика від IKEA та Pizza Hut – дивитись відео:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням