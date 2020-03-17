IKEA та Pizza Hut разом створили ідеальний столик для піци – фото
Меблевий гігант IKEA та виробник піци зі світовим ім'ям Pizza Hut спільно створили столик для піци. Продають його у розібраному вигляді та у пласкій коробці, яка схожа на пакування з-під піци.
Столик доступний лише у магазинах IKEA в Гонконгу та є лімітованим, пише Dezeen.
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Білий столик розміром з людину має три ніжки, а його основна частина виконана у класичній круглій формі піци.
Столик отримав непогану рекламну підтримку / фото: Dezeen
Стіл був створений як конкурсний приз у рамках кампанії рекламного агентства Ogilvy за просування двох брендів у Гонконзі. Логотип Pizza Hut викарбований посеред столу.
Ідеально підходить невеликим групам підлітків і дорослих сидіти і насолоджуватися смачною піцою Pizza Hut,
– йдеться в описі до товару.
Також розробники обіцяють, що з поверхні столика легко витерти соус.
В масове виробництво столики не запустять / фото: Dezeen
Також ідеально підходить, коли ви хочете замовити піцу хату і подивитися фільми,
– розповідають у рекламі.
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Презентація столика від IKEA та Pizza Hut – дивитись відео:
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням