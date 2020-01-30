IKEA закриває магазини в Китаї через коронавірус: деталі
Відомий виробник меблів IKEA розпочинає тимчасове закриття магазинів на материковій частині Китаю через спалах епідемії коронавірусу. Припинення роботи магазинів почнеться з 30 січня.
Про закриття повідомили у пресслужбі компанії, пише CNN.
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Ми тримаємо руку на пульсі епідемічній ситуації, і магазини будуть закриті до подальшого повідомлення,
– розповіла речниця китайського відділу компанії.
Один з китайських магазинів мебельного гіганта / фото: Piero Cruciatti
Попри закриття магазинів, в Китаї можна буде і надалі купувати продукцію IKEA через інтернет.
IKEA має 30 магазинів на території Піднебесної, в тому числі в Ухані (місце спалаху коронавірусу).
Напередодні в Китаї тимчасово припинили роботу такі відомі компанії як McDonald's, Starbucks, KFC та Pizza Hut. Також тимчасово закриті завод Tesla в Шанхаї та парки Діснея.
Магазини IKEA є популярним місцем не лише шопінгу, але й відпочинку / фото: FMT
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Що відомо про китайський коронавірус?
- станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.
- відомо про 7 717 випадків зараження у всьому світі.
- В Україні зафіксували 4 випадки захворювання, але жоден з них не підтвердився.
- від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
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