На північній околиці Сіднея побудували невеликий приватний будинок з краєвидом на океан. Інтер'єр та екстер'єр помешкання повністю бетонний, а всередині приміщення є зразком втілення індустріального стилю.

Будинок розташований на доволі вузькій ділянці, тож переднього подвір'я тут немає, втім позаду приміщення розташований невеличкий задній двір, який обмежений бетонною стіною, пише Archdaily.

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Задній дворик є відкритим та покликаний створювати заспокійливий, та навіть медитативний ефект на мешканців.



З вітальні добре видно затоку / Фото Archdaily

Центральним простором житла є велика вітальня, котра має велике панорамне вікно. Цей проріз забезпечує взаємозв'язок між водою та мешканцями.



Заднє подвір'я в помешканні доволі маленьке / Фото Archdaily

Втім стіни зсередини не мають облицювання, та є повністю бетонними. Холодний бетон розбавляють лише дерев'яні меблі та білосніжна стеля.

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