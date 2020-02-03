Індустріальний стиль в інтер'єрі: особливості, меблі, освітлення та декор
Хочете, щоб кожен предмет інтер'єру буквально "дихав" промисловою атмосферою Нью-Йорка? Найкращим варіантом для сміливих креативних людей, яким важливо мати багато простору стане індустріальний стиль. Які його особливості? Які підібрати меблі, освітлення та декор для індустріального стилю? – детально в нашому матеріалі.
Стиль, який прийшов до нас з 90-х років минулого століття із США, став чимось новим для любителів неординарного дизайну.
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Особливості індустріального стилю
Інтер'єр
У вас повинне виникати відчуття великої фабрики / фото: Smalldesignideas
- грубі цегляні стіни;
- бетонні або дерев'яні підлоги;
- високі стелі з балками і трубами;
- великі вікна;
- відкрите планування;
- меблі темного кольору;
- небагато декору.
Меблі
Найчастіше стиль використовують при облаштуванні кухні / фото: Billiona
Ідеально підійдуть дерев'яні столи та полички. Металеві стільці, шафки та диван з піддонів – будуть індикаторами стилю. Також візьміть до уваги, що меблів у приміщенні не може бути багато, адже візитною карткою індустріального стилю є відкритий простір.
Освітлення
Вибираючи освітлювальні прилади, зверніть увагу на підвісні лампи з металевими ослонами. Можна також купити торшери і люстри з кованими елементами. Гірлянди та промислові лампи лише підкреслять стиль.
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Декор
З декором варто не переборщити / фото: Netluxury
Дизайнери радять використовувати все, що у вас асоціюється з промисловістю. Шестерні, вентилі, труби, крани – можуть не мати функціонального значення, проте стануть хорошим доповненням для інтер'єру. Також зверніть увагу на металеві вивіски, старі автомобільні номери та навіть вуличні ліхтарі.
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