Індустріальний стиль в інтер'єрі: особливості, меблі, освітлення та декор

Хочете, щоб кожен предмет інтер'єру буквально "дихав" промисловою атмосферою Нью-Йорка? Найкращим варіантом для сміливих креативних людей, яким важливо мати багато простору стане індустріальний стиль. Які його особливості? Які підібрати меблі, освітлення та декор для індустріального стилю? – детально в нашому матеріалі.

Стиль, який прийшов до нас з 90-х років минулого століття із США, став чимось новим для любителів неординарного дизайну.

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Особливості індустріального стилю

Інтер'єр



У вас повинне виникати відчуття великої фабрики / фото: Smalldesignideas

грубі цегляні стіни;

бетонні або дерев'яні підлоги;

високі стелі з балками і трубами;

великі вікна;

відкрите планування;

меблі темного кольору;

небагато декору.

Меблі



Найчастіше стиль використовують при облаштуванні кухні / фото: Billiona

Ідеально підійдуть дерев'яні столи та полички. Металеві стільці, шафки та диван з піддонів – будуть індикаторами стилю. Також візьміть до уваги, що меблів у приміщенні не може бути багато, адже візитною карткою індустріального стилю є відкритий простір.

Освітлення

Вибираючи освітлювальні прилади, зверніть увагу на підвісні лампи з металевими ослонами. Можна також купити торшери і люстри з кованими елементами. Гірлянди та промислові лампи лише підкреслять стиль.

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Декор



З декором варто не переборщити / фото: Netluxury

Дизайнери радять використовувати все, що у вас асоціюється з промисловістю. Шестерні, вентилі, труби, крани – можуть не мати функціонального значення, проте стануть хорошим доповненням для інтер'єру. Також зверніть увагу на металеві вивіски, старі автомобільні номери та навіть вуличні ліхтарі.

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