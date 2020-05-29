Інклюзивне майбутнє: 5 дизайнерських розробок, які зроблять доступ до будинку простішим – фото

Американські дизайнери випустили серію власних напрацювань, які мають полегшити доступ до будинку для людей з інвалідністю. До колекції увійшли різноманітні пристосування: від елегантних опорних рейок та регульованих дзеркал, до душу без бар'єрів та розумних змішувачів.

Розробки переважно містять пристосування для ванної кімнати та кухні. Серія напрацювань прилучена до 30-річчя закону про людей з інвалідністю у США, пише Metropolis.

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Головним гаслом виставки стало гасло: "дизайн не повинен дискримінувати".

До вашої уваги 5 розробок для полегшення доступу до комунікацій будинку

Система HEWI's 900



Є кілька варіантів дизайну / Фото Metropolis

Тут представлені пристосування, які полегшують доступ до комунікацій ванної кімнати. На думку дизайнерів, така розробка може бути втілена в лікарнях та готелях.

Lifetools

Відомий італійський бренд аксесуарів для ванної кімнати розробив дзеркало, яке регулюється при натисканні на нього.

Ropox

Данський виробник меблевої продукції представив кухонні меблі, висоту яких можна регулювати за допомогою клавіш.

SensoWash

Розробка, яка передбачає поєднання безбар'єрного душу та туалету. Контролювати режими цього проєкту можна за допомогою пульта.

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DURAVIT

В січні компанія представила змішувач з голосовим датчиком, розробленими для того, щоб полегшити повсякденні кухонні клопоти для всіх. Голосовий контроль дозволяє користувачам вмикати та вимикати воду, а також регулювати температуру.

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