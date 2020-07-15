Frenches Interiors – презентували серію інтер'єрів, які дозволяють почувати себе комфортно людям з інвалідністю у власному домі. Висота стільниці, місце для розвороту інвалідного візка та інші дрібниці – застосовані у їхніх інтер'єрах. Дивіться більше фото інклюзивних інтерєрів в матеріалі.

Frenches Interiors розвиває новий рівень доступності для мешканців, повідомляє Archdaily.

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Одним з прикладів є редизайн квартири в Мельбурні. Вітальня тут перетворена на робоче місце з театральними шторами, що прикривають сидіння та столи.



Інтер'єр забезпечує високу мобільність житла / Фото Archdaily

Саме стіл тут має глибокі трубчасті кишені, які вміщують шампанське або квіти. Диван у вітальні обладнаний ручками, які допомагають користувачу візка сісти.



Інтер'єр пропонує нижчі дивани, стільці та стільниці / Фото Archdaily

Frenches Interior досліджує потенціал доступності, який можна постійно поліпшувати, постійно прислухаючись до порад мешканців.

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Так виглядає бар від дизайнерської компанії / Фото Archdaily