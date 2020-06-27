Хорватська марка меблів Prostoria побудувала павільйон, що зовні нагадує будинок, на свіжому повітрі. Приміщення з "прозорими стінами" відкрили у лісі поряд з фабрикою. Павільйон складається з ряду дерев'яних "острівців", які обставлені меблями Prostoria.

Проєкт реалізований з метою влаштування виставки меблів, повідомляє Dezeen.

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Кожен острівець тут оформлений як вітальня. В результаті кожен окремий острівець нагадує окрему будівлю.



Платформи з'єднані між собою / Фото Dezeen

Бренд скористався можливістю влаштувати подію з присутніми на ній людьми після того, як в Хорватії були послаблені карантинні заходи.



Тут представили доволі широкий вибір столів та стільців / Фото Dezeen

Така виставка дозволяє відвідувачам відчувати комфорт через фактичне перебування в лісі,

– розповів один із засновників компанії.



Платформи стоять просто посеред лісу / Фото Dezeen

Найбільшою гордістю цієї виставки стали дивани різноманітної форми. Також тут були представлені крісла, стільці та столи.

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Дизайнери чекали послаблення карантину / Фото Dezeen