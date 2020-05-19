Інтер'єр в білих тонах: приклад недорого та стильного дизайну з Австралії
Архітектурна студія CJH оновила інтер'єр пентхаусу в Австралії. Змінився не лише дизайн, але й планування квартири. Колись незручну кутову кухню поєднали з вітальнею, а стіни пофарбували у білий колір так, щоб інтер'єр гармоніював із дорогою мармуровою підлогою.
Раніше пентхаус мав класичний інтер'єр з дорогим оздобленням таких як крани із золотим лебедям та ванна з абрикосовим кольором, пише Dezeen.
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Сьогодні ж тут панує популярний сьогодні мінімалізм з практичним плануванням та матеріалами. Залишити вирішили лише дорогу мармурову плитку на підлозі.
Після реновації стало більше вільного простору / фото: Dezeen
Також архітектурна компанія залишила похмурі світильники 1980-х років, щоб створити заспокійливу атмосферу.
Вартою уваги є округла перегородка, обшита світло-бежевою плиткою, яка була встановлена, щоб створити певний поділ між баром для сніданку та рештою кухні.
Дизайнери також додали відповідних меблів / фото: Dezeen
У сусідній зоні відпочинку є дерев'яний обідній стіл, оточений білими стільцями з каркасною рамою.
У ванній кімнаті зберегли вікно через краєвид, який відкривається на океан.
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