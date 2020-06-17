В селі Трикала Корінтіас, що лежить на схилах гори Кілліні в Греції, дизайнери створили проєкт інтер'єру готельного номеру у вигляді печери. Люкс розташований в горах на висоті 1100 метрів і має приголомшливий вид на навколишній ландшафт. Особливістю інтер'єру є його повністю дерев'яне облицювання.

Загалом весь номер розділений на дві половини – ззаду кімната виготовлена ​​повністю з дерева, і має м'яко вигнуті стіни, схожі на печеру. Передня частина більше нагадує звичайний номер, який обшитий попелястою чорною плиткою, повідомляє Dezeen.

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Особливістю дерев'яної частини інтер'єру є те, що кожен з 55 шматочків дерева був вирізаний вручну місцевими майстрами.



Уся кімната тут обшита хвойним деревом / Фото Dezeen

Ліжка та лави тут утворені просто з вигинів стіни. Інші елементи в приміщенні, такі як підлога, шафи, кухонний та обідній стіл, які тягнуться від стіни, були виготовлені окремо із сосни.



Тут є двоспальне та односпальне ліжка / Фото Dezeen

Натомість елементи освітлення мають вугільно-чорний колір та створюють контраст в колірній палітрі інтер'єру.



Дизайнери прагнули відтворити атмосферу печери / Фото Dezeen

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Ванна кімната у номері має панорамні вікна, які також виходять на гори.



Ванна розташована далеко від номера / Фото Dezeen