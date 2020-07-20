В Індонезії кавова культура зараз швидко зростає, особливо у великих містах. Саме тому сьогодні кав'ярні з'являються по усій країні через збільшення попиту на каву. Цей "кофешоп" один з найпопулярніших не лише в індонезійській столиці, але й в усій країні. Світлий інтер'єр Kisaku поєднується з деревним облицюванням.

Kisaku це не лише кав'ярня, але й соціальний простір, повідомляє Archdaily.

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Кофешоп розташований в самому центрі ділового району Джакарти, та виконує функцію оазису посеред багатолюдного міста, зосередившись на продажах кави з собою. Втім поснідати можна і всередині, тим більше, що інтер'єр тут заслуговує на увагу.



Стійка тут здається бетонною / Фото Archdaily

Кісаку – японське слово, яке означає позитивний, відкритий та доброзичливий характер. Попри свій мінімалізм, інтер'єр вийшов доволі затишним. До того ж, колірна палітра, яка складається з білосніжних стін та бетонної плитки була збалансована теплом натуральної дубової деревини.



Дерево справді додало затишку в інтер'єр / Фото Archdaily

Гіпнотичну дію на відвідувачів у інтер'єрі повинен наводити дивний декор у вигляді хребта тварини. Конструкція складається з 25 рухомих кістяних елементів, які підвішені до стелі тонкими дротиками.

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Декор в кав'ярні доволі дивний / Фото Archdaily