В Індії місцевий дизайнер створив інтер'єр з чорними стінами, які прикрашають дерев'яні стрічки. Найцікавіше, що самі стрічки були створені цифровим способом. Дизайнер сподівається, що такі елементи в майбутньому почнуть виготовлятись в промислових масштабах.

Дизайнер називає такий дизайн "просторовою матрицею", яка складається зі стрічок, які крутяться всередині простору так, як у його власній голові ідеї, пише Archdaily.

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З плином часу "діалог" між столяром та його творінням загинув. За словами дизайнера, ця інсталяція є лише побічним ефектом цієї проблеми, проте таки пробує її вирішити.



Стрічки допомагають візуально "подовжити" простір / Фото Archdaily

Сам інтер'єр виконаний в однокімнатній квартирі, для того щоб показати наскільки сильно можна розширити простір за допомогою чорних стін та дерев'яних стрічок.



В деяких місцях стрічка утворює стіл / Фото Archdaily

Хоч стрічки були виготовлені цифровим способом, столярам довелось таки докласти руку до її виготовлення.



Стрічки мають цілком практичне застосування / Фото Archdaily