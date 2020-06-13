Інтер'єр квартири з дерев'яними стрічками: приклад незвичного дизайну з Індії – фото
В Індії місцевий дизайнер створив інтер'єр з чорними стінами, які прикрашають дерев'яні стрічки. Найцікавіше, що самі стрічки були створені цифровим способом. Дизайнер сподівається, що такі елементи в майбутньому почнуть виготовлятись в промислових масштабах.
Дизайнер називає такий дизайн "просторовою матрицею", яка складається зі стрічок, які крутяться всередині простору так, як у його власній голові ідеї, пише Archdaily.
Вас зацікавить: Льон та мармур: дизайнерка з Нью-Йорка бюджетно та зі смаком оновила власну квартиру – фото
З плином часу "діалог" між столяром та його творінням загинув. За словами дизайнера, ця інсталяція є лише побічним ефектом цієї проблеми, проте таки пробує її вирішити.
Стрічки допомагають візуально "подовжити" простір / Фото Archdaily
Сам інтер'єр виконаний в однокімнатній квартирі, для того щоб показати наскільки сильно можна розширити простір за допомогою чорних стін та дерев'яних стрічок.
В деяких місцях стрічка утворює стіл / Фото Archdaily
Хоч стрічки були виготовлені цифровим способом, столярам довелось таки докласти руку до її виготовлення.
Стрічки мають цілком практичне застосування / Фото Archdaily
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Лофт в інтер'єрі: приклад облаштування квартири в популярному сьогодні стилі – фото11 червня , 22:17
-
Інтер'єр п'яти чуттів: поєднання комфорту та простоти з Бразилії – фото9 червня , 21:17