Дизайнерська фірма втілила в життя концепцію "живого будинку". Всередині помешкання має дерев'яне облицювання та ретельно відібрані вироби декору. Весь будинок складається лише з однієї кімнати, яка поділена на різні функціональні зони.

Помешкання розраховане на сімейну пару, пише Archdaily.

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Дизайнери використали дерев'яні дошки та рами зі склом, щоб створити візуальну ілюзію та внести зелень в простір, даючи людям уявлення, що вони у лісі.



У вітальні також є камін / Фото Archdaily

Ми хотіли стимулювати п'ять чуттів людини за допомогою запахів, звуків, природних матеріалів, рослин та освітлення,

– розповіли дизайнери.



Також квартира має невелику терасу / Фото Archdaily

Невелика площа помешкання змусила дизайнерів продумати кожен сантиметр приміщення.

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