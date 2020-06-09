Інтер'єр п'яти чуттів: поєднання комфрту та простоти з Бразилії – фото
Дизайнерська фірма втілила в життя концепцію "живого будинку". Всередині помешкання має дерев'яне облицювання та ретельно відібрані вироби декору. Весь будинок складається лише з однієї кімнати, яка поділена на різні функціональні зони.
Помешкання розраховане на сімейну пару, пише Archdaily.
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Дизайнери використали дерев'яні дошки та рами зі склом, щоб створити візуальну ілюзію та внести зелень в простір, даючи людям уявлення, що вони у лісі.
У вітальні також є камін / Фото Archdaily
Ми хотіли стимулювати п'ять чуттів людини за допомогою запахів, звуків, природних матеріалів, рослин та освітлення,
– розповіли дизайнери.
Також квартира має невелику терасу / Фото Archdaily
Невелика площа помешкання змусила дизайнерів продумати кожен сантиметр приміщення.
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