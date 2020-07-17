Інтер'єр в сільському стилі: в Іспанії побудували сучасний фермерський будиночок – фото
Casa Palerm – це осучаснений одноповерховий фермерський будиночок, в місцевості Льорет де Вісталегре, на острові Майорка. Всередині приміщення вирізняється очеретяними стелями та плетеними меблями, а інтер'єр оформлений у сільському стилі.
За рахунок відкритого планування будинку, мешканці мають змогу насолоджуватися сільською місцевістю острова, повідомляє Archdaily.
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Відкрита композиція також сприяє перехресній вентиляції, природному освітленню та терморегуляції будинку.
Більшість острова є пустелею / Фото Archdaily
В центрі прямокутного будинку розміщена кухня, вітальня та їдальня. З обох боків простору розташовані відкриті тераси.
Столи та стільці в будинку дерев'яні / Фото Archdaily
Прості меблі та дизайнерські рішення доповнюють будинок. А вплив сонця пом'якшується внаслідок використання вовни, заслінок та дерев, які тут надають тіні влітку.
Вітальня проглядається з обох терас / Фото Archdaily
Всередині також використовують палітру природних та місцевих матеріалів – таких як сільський вапняний штукатурний розчин, повторно використана керамічна черепиця, місцевий камінь, очерет, деревина, цементні підлоги та раковини.
На одній з терас також є басейн / Фото Archdaily
Дощова вода тут зберігається у резервуарі з водою, а потім повторно використовується для зрошення саду, наповнення туалетних баків та басейну.
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Кухня в будинку є невеличкою / Фото Archdaily
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