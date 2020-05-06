Інтер'єр будинку для великої сім'ї: як надати приватність кожному демонструють в Індії – фото

На фоні проблем із зростанням населення в Індії, додається також проблема забезпечення населення житлом. Саме тому сьогодні багато індусів змушені жити в маленьких квартирах або в будинках з усією родиною. Як вирішити цю проблему за допомогою вдалого інтер'єру – читайте в матеріалі.

В цьому будинку мешкає родина з трьох поколінь, яка хотіла отримати певну приватність для кожного, при цьому не створюючи окремих квартир, пише Archdaily.

До слова: Тривимірна панорама: в Португалії збудували будинок навколо вітальні з великими вікнами – фото

Будинок є двоповерховим, тому дизайнери відштовхувались від потенціалу простору.



Яскраві меблі розбавляють пастельні кольори інтер'єру / фото: Archdaily

Можливості наскрізного атріуму використали для природного освітлення та перехресної вентиляції, зберігаючи простори вільними та прозорими, лише розділяючи їх різними масштабами.



Веранда є частиною пентхаусу родини / фото: Archdaily

Увійшовши в будинок, ви натрапите на цегляну стіну, яка захищає інтер'єр першого поверху від сторонніх очей. Центром тут стала велика вітальня з чотирма колонами. По периметру кімнати розміщуються решта кімнат.

На першому поверсі мешкає найстарше покоління родини. Також тут розмістили кухню, їдальню та домашню студію.



З домашнього кінотеатру можна вийти на терасу / фото: Archdaily

На верхньому поверсі розташовані дві спальні для дорослих, та спальня малюка, яка пов'язана з кабінетом. Також власники захотіли облаштувати домашній кінотеатр, який переходить в зелений терасовий сад.



Власники також мають домашню студію в будинку / фото: Archdaily

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Інтер'єр будинку поєднав природні матеріали. Стіни облицьовані деревом, бетонна штукатурка та оголена цегла – стали основною темою всередині вілли. Кімнати в приміщенні лишаються заспокійливими і комфортними, а барвисті меблі додають їм контрасту.

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