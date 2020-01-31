Що таке хюгге та як застосувати його в інтер'єрі вашого будинку

Все частіше ми чуємо слово хюгге, проте не всі знають його точного визначення і як його взагалі застосовувати в повсякденному житті. Розповідаємо в нашому матеріалі що таке данське щастя, як його відчути та як втілити в інтер'єрі власного дому.

Хюгге перекладається з данської мови як добробут або балогополуччя. Для людей західної культури власний добробут та своєї сім'ї і є найбільшим щастям. Проте в чому ж справжній секрет? Чому про хюгге мріють багато людей далеко за межами Данії?

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Через популярність данського стилю життя в Копенгагені з'явились спеціальні хюгге-тури по парках, кав'ярнях, де можна відчути себе трохи щасливішим. У багатьох країнах відкривають кафе і магазини в стилі хюгге, а в одному з британських коледжів навіть викладають курс данського щастя.

Як відчути хюгге



В інтер'єрі хюгге – це завжди великі вікна / фото: ddn

Якщо ваша перша думка, це терміново бігти в найближчий мебельний магазин та закуповувати все необхідне – ви автоматично провалили тест.

Хюгге полягає швидше не в речах, а в атмосфері і відчуттях – запах рідного дому, єднання з близькими людьми, спокій і безтурботність. Тобто тоді, коли ми відчуваємо себе захищеними і можемо розслабитися.



Запорукою хюгге є рідні люди поруч / фото: Babyroomblog

Хюгге – це здатність цінувати життя і насолоджуватися моментом. При цьому ваш бюджет може (і навіть повинен) бути дуже скромним. Все просто: чим більше блиску і розкоші, тим менше хюгге.

Основні ознаки хюгге

Смак

Знайомий, приємний, заспокійливий. Якщо ви любитель чаю, то додайте меду або лимону, якщо печиво, то із солодкою глазур'ю.

Звук



Оточити себе теплом – головне завдання у створенні хюгге / фото: Вкурсе

Потріскування дров у каміні, а також "тихий шум": стук крапель дощу по підвіконню, гул вітру за вікном, шелест дерев. В основному це звуки природи. Навіть гуркіт грому може додати комфорту, але якщо ви перебуваєте в цей момент вдома.

Запах

Теж повинен бути улюбленим, який подумки переносить вас у затишок. Це може бути аромат бузку, ванільної випічки, дерев'яних меблів, новорічної ялинки чи інших запахів.

Дотик

Приємні відчуття, які виникають, коли ви грієте руки об гарячу керамічну кружку, чи проводите рукою по поверхні старого дерев'яного столу.

Як застосувати хюгге в інтер'єр будинку

Свічки

Радість хюгге – це мінімальна кількість штучного світла. Встановіть світильники, які можна приглушити та порозкладайте по будинку багато свічок різного розміру та запаху.

Особливе місце



Зазвичай таке місце облаштовують на широкому підвіконні / фото: Decodiz

Hyggekrog – затишне місце у вітальні чи кухні для відпочинку. Квартири з готовою затишною місциною завжди продаються дорожче.

Для створення такого місця ідеально підходить широке підвіконня, куди можна покласти багато м'яких подушок і пледів. Тут можна пити смачний чай вечорами, спостерігати як падає дощ або сніг, читати книгу.

Подушки

Ще однією деталлю, яка змусить вас відчути себе трохи щасливішим є велика кількість подушок. Більшість данців вважає, що саме можливість обкластись подушками у власному ліжку приносить щастя.

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Декор



Мінімалізм – ще одна складова хюгге / фото: Інтер'єр

Хоч для хюгге не треба багато елементів у інтер'єрі, але наявність каміну, дерев'яних меблів, книг, пледів, кераміки і фарфору довершить ваше маленьке данське щастя.

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