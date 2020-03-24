Романський стиль в інтер'єрі: особливості та поради щодо облаштування – фото

Романський стиль в інтер'єрі тісно переплетений з однойменним напрямом в архітектурі. Тоді всі зусилля були спрямовані на створення товстостінних замків та церков. Інтер'єр в романському стилі теж навіює атмосферу середньовіччя. Які особливості його оформлення – читайте в нашому матеріалі.

Найкраще романський стиль підійде великому приватному будинку.

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Особливості романського стилю в інтер'єрі

Кольори



Темні кольори притаманні романському стилю / фото: Редиком

В романському стилі переважають темно-сірі і темно-коричневі відтінки для кухні і вітальні. Ванна кімната і спальня може мати світліший тон. Добре гармоніюватимуть білий у контрасті з коричневим або чорним.

Стіни, підлога та стеля

Стіни найчастіше оздоблюють природним каменем та дерев'яними модулями. Сьогодні в романському стилі використовують декоративний тиньк темного відтінку та настінний живопис.

Підлогу укладають з природного каменю, мозаїки або керамічної плитки. Стеля оформлюється кесонами.

Меблі



Меблі повинні виглядати старовинними / фото: Mebelok

Меблі повинні бути максимально простими та грубими. Нерідко використовуються металеві вставки та різьблення. Щодо кольорів, то найбільше підійдуть чорні, червоні та коричневі фарби.

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Декор



Також варто придбати велику люстру / фото: Фермер

Колони, великі вази, картини, герби та масивні колони – найкраще підійдуть романському стилю у ролі декору.

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