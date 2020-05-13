Інтер'єри з кедра та евкаліпта: фото екологічного спа-центру в Австралії

Австралійська архітектурна компанія Esoterico розробила екологічний дизайн спа-центру в Мельбурні. Тут присутні кедрові меблі, стіни оздоблені деревом евкаліпта, а перегородки зроблені зі сталі. Саме приміщення стоїть на березі океану.

Спа-центр розташований в приміщенні колишнього ресторану, пише Dezeen.

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Серед іншого тут можна знайти крижані бані, сауни, тренажерний зал та соковий бар. Інтер'єр створений так, щоб наслідувати манери австралійського способу життя. У процесі дизайну були розглянуті всі почуття людини – від світла до тактильних відчуттів, а також особливих ароматів.



Вхід в сауну зроблений в індустріальному стилі / фото: Dezeen

Ключові особливості центру включають велику кількість природного світла та використання дерев, які є рідними для Австралії, наприклад, кедр та евкаліпт.



Всередині стіни сауни облицьовані деревом / фото: Dezeen

Дизайнерський підхід являв собою звичайну організацію простору із стриманою та ретельно продуманою палітрою матеріалів,

– розповіли представники компанії.



Суміш стилів вирізняє приміщення з-поміж інших / фото: Dezeen

Тут взяли до уваги практику використання текстур та кольорів, які пов'язані із зеленню та відкритим простором.



Дерево відіграє ключову роль в інтер'єрі / фото: Dezeen

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Рецепція тут зроблена в мінімалістичному стилі. Деякі світильники, такі як умивальники та підставки для суєти, виготовлені з контрастного помаранчевого граніту. Деякі поверхні також були одягнені у масив білосніжних плиток, які вирізали вручну.



Рецепція добре освітлена та зроблена в мінімалістичному стилі / фото: Dezeen

Архітектори також подбали про поступовий перехід від природного освітленого відкритого входу до більш темних та інтимних приміщень, таких як тренажерний зал та сауна.