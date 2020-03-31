Інженер розробив бокси для ізоляції хворих, які надуваються за кілька годин – відео

Німецьких архітектурний інженер Грегорі Куінн розробив кулеподібні бокси SheltAir. Винахід допомагатиме побороти пандемію COVID – 19. Такі бокси надуваються за 8 годин.

Про розробку пише відомий дизайнерський журнал Dezeen.

До теми: Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото

SheltAir має кулеподібну форму та складається з сітчастої оболонки і пластикових стрижнів. Подушка, яка надувається перед остаточним закріпленням, складається з поліестеру.



Для монтажу такого боксу треба витратити близько 8 годин / фото: Dezeen

Такий імпровізований бокс матиме всередині герметичне середовище, що є важливою умовою для ізоляції хворих на вірусні інфекції.



Такі конструкції доволі міцні, щоб витримати погодні умови та навіть вагу дорослої людини / фото: Dezeen

Це схоже на шкаралупу яєць, яка дуже жорстка, проте дуже легка і тонка,

– розповів Грегорі Куінн.

Зараз проєкт передали Світовому банку з метою оцінки винаходу та отримання фінансування для масового виробництва.

Спочатку SheltAir був задуманий як притулок для захисту від катастроф біженців, як частина проєкту "Здорове житло для переселених" від університету Бат та Кембридж.

Схоже: Носити маски стане зручніше: в Китаї вигадали спеціальне пристосування для медиків – відео



Такі бокси допоможуть лікувати велику кількість хворих / фото: Dezeen

Загалом у світі понад пів мільйона хворих на коронавірус, а населення більшості країн перебуває на карантині.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням