Італійський бренд представив колекцію меблів для відкритого простору – фото

Італійська дизайнерська студія представила свою першу повну колекцію. Туди увійшли меблі, килими та декор, які призначені для використання на вулиці.

Дизайнери також переоформили класичне крісло Шарлотти Перріан та "ліжко любові" Патрісії Уркіоли, пише Dezeen.

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Особливу увагу приділили реновації крісла готелю Doron Perriand. Його розробили ще в 1947 році для зимового спортивного курорту у Французьких Альпах.



Крісла легко можна використовувати навіть за складних погодних умов / фото: Dezeen

Використання товстих деревних елементів з дещо шорстким виглядом підкреслює природний взаємозв'язок крісла з природою та відкритим повітрям,

– розповіла представниця студії.

"Ліжко любові" від Патрісії Уркіоли відразу завоювало любов інших дизайнерів.



Ліжко створене спеціально для релаксу / фото: Dezeen

Найбільше всім до душі припала його кругла форма та спосіб кріплення основи та навісу до металевого каркаса за допомогою мотузок.

Набір з трьох великих подушок, оббитих водовідштовхувальною тканиною, формує спинку. Інші подушки можна додати для створення грайливої ​​та комфортної обстановки чи відпочинку.



Композиція з дивану та стола спеціально для літніх терас / фото: Dezeen

Я думаю, що прагнення до якісних меблів на вулиці посилюється, тому тераса надворі сприймається як частина будинку,

– розповіла одна з представниць студії Барбара Леман.

До Cassina Perspective Goes Outdoor також входить диван, крісло та журнальний столик від Філіпа Старка.

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Ще одна цікава композиція / фото: Dezeen

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