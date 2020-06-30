Англійський стиль інтер'єру – це консерватизм і благородство, все, що оточує людину, повинно бути затишним і практичним, але при цьому використовуються тільки матеріали високої якості з наявністю безлічі елементів декору при відсутності кричущих акцентів.

Якщо ви вирішили оформити своє приміщення в англійському стилі, потрібно бути готовим до чималих витрат.

Однією з головних особливостей англійського інтер'єру є камін. Саме він займає центральне місце у вітальні, де збирається сім'я і зустрічають гостей. Камін в будинку вже давно перестав виконувати свою первісну фікцію – обігрів приміщення, зараз він став уже предметом декору, так званим "смисловим центром", саме до каміна направлені дивани та крісла.

Облаштування класичного каміна вимагає великих витрат коштів і часу, ну і звичайно, не потрібно забувати про його обслуговування, а розмістити камін в квартиру взагалі є неможливим. І в таких ситуаціях на допомогу приходять технології, а саме електрокаміни компанії Dimplex. Електрокаміни здатні створити візуалізацію полум'я, яку, на перший погляд, важко відрізнити від реального вогню. Крім цього, 3D каміни з парою створюють не тільки ефект полум'я, а й ефект диму, завдяки підсвічуванні пари. Пара, в свою чергу, створюється парогенератором зі звичайної води, і несе сприятливий ефект для мікроклімату приміщення, помірно зволожуючи повітря. А камінів з відритим вогнем – навпаки, при горінні спалюють кисень і вимагають постійної вентиляції приміщення.

Примітно, що саме Dimplex першим розробив і почав виробляти електрокаміни, оскільки сама компанія є ірландською, де камін, як і в Англії, є обов'язковим предметом в інтер'єрі. Та ідея заміни класичного каміна так сподобалася споживачеві, що цей напрямок став одним з основних в компанії, а електрокаміни активно продаються від Австралії до США.

У великій лінійці електрокамінів Dimplex присутні також каміни в англійському стилі. Моделі відрізняються від інших класичних електрокамінів особливістю дизайну і розмірами, де ширина каміна візуально менша, ніж його висота.

На фото Dimplex Cavendish з порталом в інтер'єрі

Найпопулярніша серія електрокамінів в англійському стилі – серія Danville.

Ця серія проводитися в чотирьох кольорах – Danville Chrome (срібло), Danville Brass (золото), Danville Antic Brass (античне золото) і Danville Black (чорний)

На фото Danville Chrome

На фото Danville Antic Brass з порталом

Серія Danville має технологію візуалізації полум'я Opti-Myst (паровий камін) і як всі каміни збирається на заводі Dimplex в Ірландії.

Преміум моделями електрокамінів в англійському стилі є моделі Dimplex Cavendish і Dimplex Chesford, вони мають більш масивний корпус і поліпшені декоративні дрова.

На фото Dimplex Chesford

На фото Dimplex Cavendish з порталом

У даних моделях, крім 3D візуалізації полум'я Opty-Myst, в муляж дров вбудовані світлодіоди, за допомогою яких створюється ефект тління, що робить картинку вогню ще більш реалістичною.

Також є доступні за ціною варіанти 3D електрокамінів в англійському стилі – Dimplex Flagstaff і Dimplex Atherton.

На фото Dimplex Flagstaff з порталом

Різниця в цих моделях у кольорі та в дизайні, функціонал вони мають однаковий. На відміну від інших моделей, замість декоративних дров ці каміни комплектуються муляжем вугілля. Примітно, що саме в Англії та Ірландії більш популярними є каміни з муляжем вугілля. Дана тенденція склалася історично, оскільки паливом для класичних камінів було саме вугілля, на відміну від наших широт. Саме тому для англійців більш звичним має вигляд вугілля в каміні.

Крім компанії Dimplex, каміни в англійському стилі пропонує бюджетний бренд електрокамінів Royal Flame (Китай) – Fobos FX Black, Fobos FX Brass, Majestic FX Brass і Majestic FX Black.

На фото Fobos FX Brass

Каміни мають 2D візуалізацію полум'я, де полум'я створюється внаслідок підсвічування барабана з вирізами, що крутиться. Дані каміни стануть гідним варіантом при обмеженому бюджеті.

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоурумі Dimplex за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію щодо камінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, про електрокаміни Royal Flame на сайті royal-flame.com.ua або за тел. 050500 17 37 та 097 500 17 37.