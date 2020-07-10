Стиль Hi-Tech в інтер'єрі, який дуже багато людей сприймають як ультра новий стиль, зародився досить таки давно, в 70-х роках минулого століття, і, розвиваючись, став дуже популярним не тільки для офісних і комерційних приміщень.

Його популярність висока серед людей, які вибирають дизайн для свого власного будинку.

Одним з перших важливих втілених споруд Hi-Tech прийнято вважати Центр Помпіду, який спочатку був сприйнятий негативно, як і все нове, але з роками ця споруда почала залучати велику кількість туристів, і вона стала туристичним центром. З роками стиль хай-тек набирав все більше популярності і став одним з найпопулярніших дизайнів інтер'єру.

Основні риси Hi-Tech – використання прямих ліній і форм, широке застосування скла і металу, велика кількість освітлення, максимальна функціональність і високий прагматизм в плануванні простору.

Також особливість Hi-Tech дизайну – мінімальне декорування приміщення, яке компенсується своєрідністю матеріалів, грою світла, блиском металевих поверхонь. Роль смислового центру прекрасно виконає камін, вірніше електрокамін. Метал і скло – матеріали, з якого зроблений електрокамін, прекрасно впишуться в концепцію Hi-Tech, а додатковий обігрів і підсвічування виконають своє функціональне призначення. Компанія Dimplex спеціально розробила модельний ряд камінів у Hi-Tech дизайні. Найпопулярніші – настінні (широкі) вбудовані моделі. Ці каміни можна практично повністю вбудувати в нішу в стіні, не впливаючи на прямолінійну геометрію форм.

Серія Dimplex Ignite

Особливість даної серії – тонка рамка корпусу, яка дозволяє практично повністю приховати в ніші.

На фото ефект полум'я і наповнення (кристали) електрокаміна серії Ignite

Широка функціональність даної моделі дозволяє вибрати колір полум'я, регульовано обігрівати приміщення до заданої температури (вбудований термостат), також тут вбудований таймер на вимикання. Управління каміном можна здійснюватися як з пульта, так і на сенсорній панелі електрокаміна.

Серія складається з трьох типорозмірів. Dimplex Ignite XLF50 (ШхВхГ) – 1306 x 419 x 147 мм, Dimplex Ignite XLF74 – 1941 x 419 x 147 мм, Dimplex Ignite XLF100 – 2576 x 419 x 147 мм.

Серія Dimplex Prism

Не менш популярними є каміни серії Prism. Основна відмінність від серії Ignite – широка рамка корпусу, яка наче накладається на стіну при монтажі каміна в нішу. Функціонал Ignite і Prism практично ідентичний. Наповнення каміна – кристали, які при бажанні можна замінити на декоративні дрова або будь-який декор, оскільки переднє скло знімається і обмежень за матеріалом наповнення немає (дана функція також можлива в серії Ignite).

Серія налічує 3 типорозміру. Dimplex Prism 34 LED (ШхВхГ) – 867 x 494 x 179 мм, Dimplex Prism 50 LED – 1280 x 495 x 178 мм, Dimplex Prism 74 LED – 1883 x 493 x 187 мм.

Електрокамін Dimplex Synergy і Galveston

Дані каміни мають ідентичний дизайн камінів серії Prism, але при цьому спрощений функціонал, що істотно вплинуло на їх ціну. У разі, коли візуалізація полум'я тільки в одному кольорі або відсутній термостат для регулювання температури обігріву не мають значення для споживача, то придбання даних камінів може непогано заощадити кошти.

Крім функціоналу також відрізняється декоративне наповнення. Кристали в даних електрокамінах, на відміну від серії Prism, більш дрібні.

Електрокамін Dimplex Synergy має розміри (ШхВхГ) – 1280 x 495 x 178 мм, а Dimplex Galveston LED – 1883 х 493 х 187

3D електрокаміни для дизайну Hi-Tech

Крім настінних широких камінів, компанія Dimplex пропонує 3D електрокаміни (каміни з парою). Практично всі моделі йдуть з муляжем дров, але є дві моделі Cassette, в яких можна прибрати дрова, і при такій комплектації камін має візуалізацію полум'я аналогічну горінню біокаміна.

Але, на відміну від біокамінів, не вимагає постійних витрат на паливо (для візуалізації потрібна тільки звичайна вода) і не виділяє ніяких продуктів горіння, а навіть навпаки – сприятливо впливає на вологість повітря в приміщенні.

Ця модель має два типорозміри: Dimplex Cassette 500 PS (ШхВхГ) – 508 x 230 x 305 мм і Dimplex Cassette 1000 PS – 1017 x 230 x 305 мм.

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоурумі Dimplex за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію щодо камінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, щодо електрокамінів Royal Flame на сайті royal-flame.com.ua або за тел. 050 500 17 37 та 097 500 17 37.