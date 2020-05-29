Камін в залі очікування: фото затишного інтер'єру аеропорту з Колорадо
В місті Гіпс, що в штаті Колорадо, оновили регіональний аеропорт, який обслуговує навколишні гірськолижні курорти штату. Інтер'єр тут облицьований деревом, а комфорт та затишок створюють каміни в залі очікування.
Реновацію старого аеропорту влада міста робила своїми силами, пише Dezeen.
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В результаті був розроблений проєкт реконструкції приміщення з чорного металу для теперішнього аеропорту, який був побудований в 1996 році в стилі зрубу з оголеними інтер'єрами бруса та зеленим металевим дахом.
Аеропорт не зміг впоратись під напливом туристів / Фото Dezeen
Після реновації аеропорт займає понад 6 тисяч квадратних метрів. Додатково розміщено декілька лаунж-барів, бар, ресторан та ванні кімнати. Також зона, де пропонуються закуски, продукти харчування та напої на ходу.
Аеропорт суттєво розширили / Фото Dezeen
Мета – створити сучасний простір, який більше схожий на будинок, ніж на аеропорт.
Каміни є новинкою в аеропортах / Фото Dezeen
Два каміни, зона бару та більш зручне сидіння створюють атмосферу, схожу на будиночок для гостей,
– розповіли автори проєкту.
Аеропорт тепер має два поверхи / Фото Dezeen
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Аеропорт має лише одну злітно-посадкову смугу і вважається одним з найбільш екстремальних і небезпечних аеропортів у світі через свою гірську місцевість та мінливі погодні умови.
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