Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року

Ще більш реалістичний ефект горіння з розширеним функціоналом – камін Royal ETNA NEW, нова модель 2020 року.

Як виглядає

3D камін Royal ETNA NEW – це великий камін чорного кольору, який можна вмонтувати в портал або відповідну нішу з гіпсокартону або ж каменю. Наявність LED ламп та красивий цегляний декор топки з підсвічуванням роблять цю нову модель популярною серед споживачів. Натуралістично виготовлені поліна візуально нагадують справжні дубові дрова. А ілюзія цівки диму, яка підіймається вгору, змушує відчути атмосферу справжнього перебування біля дров’яного каміну.

3D камін Royal ETNA NEW має ширину 80 см, висоту – 70 см, а глибина каміну складає 26 см. У новинці присутні 5 режимів висоти полум'я, а також 5 ступенів яскравості горіння.

Обслуговування та характеристики

3D камін Royal ETNA NEW надзвичайно простий в обслуговуванні. Все, що потрібно – лише додавати звичайну воду і насолоджуватися реалістичним ефектом горіння. Для таких камінів не потрібно купувати дороге біопаливо або ж дрова. Питання пожежонебезпеки при встановленні і використанні такого каміну теж можна відкинути.

Нова модель жодним чином не пересушує повітря в приміщенні, а навпаки – оптимально зволожує його завдяки ультразвуковому зволожувачу. Це питання особливо актуальне в зимовий період, адже на вологість впливають опалювальні прилади.

Ще одна опція, яку мають каміни Royal ETNA NEW – це можливість управління через додаток з будь-якого мобільного пристрою. Уявіть, що перебуваючи в дорозі додому, ви вже можете віддалено включити прогрів кімнати, де стоїть камін, прийти і насолоджуватися теплом і затишком.

Додаткові функції нової моделі

Ми вже сказали, що Royal Etna New – це не лише красивий елемент інтер’єру, на який хочеться довго споглядати, а це ще й можливість обігріти приміщення. Вбудований термостат для точного налаштування температури в приміщенні може обігрівати площу до 25 кв.м. Камін оснащений двома режими обігріву з потужністю 950 і 1850 кВт.

Для повного ефекту натурального каміна, в даній моделі 2020 року присутній ще звуковий ефект потріскування дров. Тому тепер можна не лише бачити вогнище, а й чути його навіть закривши очі.

Переглянути та обрати свій тип обігріву можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua або за посиланням.