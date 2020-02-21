Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати

Камін в заміському будинку – це практично необхідна річ, яка створює тепло, затишок, комфорт і неповторний стиль.

Але не завжди є технічна чи фінансова можливість здійснити вашу мрію зі справжнім каміном, який, до всього іншого, потрібно обслуговувати і утримувати. На щастя, у сучасному світі гаджетів та електроніки з'явилася гідна альтернатива. Мова йде про електрокаміни, які на сьогоднішній день мають безліч різновидів дизайну та візуалізацій горіння полум'я з 3D (Opti-Myst) і 5D (Opti-V) ефектами, а також можливістю управління каміном за допомогою мобільного телефону або планшета.

При виборі каміна для свого будинку потрібно враховувати два головні чинники.

По-перше – це практичність і функції, які повинен виконувати камін. Варто подумати: чи потрібен вам обігрів приміщення за допомогою каміну чи він буде виключно елементом декору. Чи хочете ви, щоб камін був зі звуком, зволожувачем тощо. Орієнтуючись на функції, які вам потрібні, ви вже можете починати свій пошук.

Другий важливий фактор – це дизайн. Щоб камін прикрашав ваше житло, при виборі дизайну варто спиратися на стилістику і розміри приміщення, де ви плануєте його розмістити. Бажано, щоб площа була не меншою 20 квадратних метрів, оскільки в маленькій кімнаті камін може виглядати занадто громіздко. Простора вітальня або їдальня об'єднана з кухнею – це ідеальне рішення, де камін буде виглядати доречно, додасть затишку, стилю і розкоші. Також врахуйте, що перед каміном має бути вільний простір.

Сучасний вибір камінів досить великий, тому з огляду на ці два фактори, ви легко зможете знайти камін, який підійде саме вашому будинку. З величезним асортиментом електрокамінів ви зможете ознайомитись в шоурумах або на фірмових сайтах Dimplex-kaminy.com.ua, Royal-Flame.com.ua.

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