Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру

Не залежно від часу і моди, камін в інтер'єрі залишається актуальним і бажаним для багатьох предметом інтер'єру.

Вже минули ті часи, коли камін – це обов'язково димохід, продукти горіння і, відносно, складна конструкція, яку потрібно передбачати на етапі будівництва. Зараз все стало значно простіше і реальніше для втілення таких дизайнерських рішень.

Давайте розглянемо, які в наш час бувають найпопулярніші варіанти домашнього вогнища, їх плюси і мінуси.

1. Класичні каміни

Плюси таких камінів відомі всім – відрите полум'я, яке зачаровує і дарує тепло, заспокійливий звук потріскування дров і предмет гордості перед гостями. Але крім задоволення, яке подарує даний камін, є ряд мінусів. Передбачати його потрібно ще на етапі будівництва будинку, також класичний камін вимагає обслуговування і місця для зберігання дров. І, звичайно, ж продукти горіння. Та й розпалення каміна вимагає часу і зусиль, що призведе до того, що користуватися ви будете ним все рідше і рідше. Розміщення класичного каміна також вимагає чимало місця, яке повинно відповідати всім правилам безпеки.

2. Газові каміни

Камін газовий, як і класичний, потішить вас полум'ям і теплом. Це, по суті, той же газовий котел, який, крім того, щоб гріти, несе естетичну користь. Передбачати його також потрібно на стадії будівництва або капітального ремонту. І, також, не потрібно забувати, що вам доведеться підводити до нього газ і передбачити відведення продуктам горіння. Дизайн топок і тип розміщення буває зовсім різний, вибрати свій варіант буде легко. Такий варіант каміна, зазвичай розглядають з практичного боку, а саме – як основне джерело тепла, з приємним доповненням – індивідуалізувати дизайн приміщення, де він буде знаходитися.

3. Біокаміни

Це варіант каміна, коли тепло не є критерієм вибору і якщо вам потрібно полум'я для декору, але немає можливості (або бажання) робити повноцінний камін, з димоходами і складними конструкціями. Підходить для квартир і комерційних площ. Вам не потрібні складні конструкції і відведення продуктів горіння. Але є і мінус, а саме для отримання вогню виникає постійна потреба в спеціальному паливі, яке потрібно періодично купувати і десь зберігати. Також стоїть питання про безпеку використання, бо, камін хоч декоративний, але полум'я там справжнє і часто відкрите. Якщо в приміщенні, де плануєте використовувати даний камін, є маленькі діти або тварини, варто передбачити, як обмежити випадковий доступ до нього. Також при горінні полум'я, оскільки воно відкрите, в приміщення, де буде стояти камін, потрібно передбачати і вентиляцію, яка буде відновлювати кисень, замінюючи той, який бере участь в процесі горіння.

4. Електрокаміни

Якщо вам не так важливо, щоб полум'я було справжнє, а цікавить тільки сам камін і картинка полум'я, але максимально наближена до справжнього, тоді цікавим рішенням може стати електрокамін. Дане рішення у нас набирає все більше популярності через безпечність, простоту його монтажу та використання. Багато хто думає, що це всього лише картинка, на кшталт відео на екрані. Проте після того, як побачити цей продукт "вживу", більшість скептично налаштованих людей змінюють свою думку. Наприклад, полум'я 3D камінів настільки реалістичне, що навіть знаючи про те, що це візуалізація, перший час, руку до нього піднести до нього без страху обпектися, складно.

Є кілька технологій візуалізації полум'я в електрокамінах.

Найпростіший – це 2D камін, він більше схожий на картинку, яка досягається за рахунок підсвічування барабана, який і створює язики полум'я, що проєктуються на задню панель каміна. Якість картинки і муляжу дров залежить від виробника і вартості електрокаміна.

3D електрокаміни мають більш складну конструкцію, візуалізація не тільки полум'я, а й диму створюється за рахунок холодної пари, яка підсвічується спеціальними лампами або світлодіодами. Пар клубочитися над муляжем дров, створюючи ілюзію вогню, яку, на перший погляд важко відрізнити від справжнього полум'я.

І 5D електрокаміни, найбільш конструктивно складний і дорогий тип каміна. В основі візуалізації лежить прийом ілюзіоністів – "Привид Пеппера", який спільно зі звуковим ефектом, 4K екраном і муляжем дров зі світлодіодами, створює нереально справжній ефект горіння дров.

Підібрати і розмістити такий електрокамін також не буде складно, так вибір за типом розміщення і дизайном дуже великий. Також є моделі з вбудованим обігрівом, який працює незалежно від візуалізації полум'я. Безпека також на висоті, бо ці каміни повністю безпечні для дітей і тварин, оскільки їх корпус взагалі не нагрівається, а 3D каміни можуть ще трохи зволожувати повітря.

5. Фальш каміни

Для людей, які не хочуть витрачається на додаткову покупку електрокаміна або біокаміна, але хочуть створити свій затишний куточок з вогнищем, є вихід – фальш камін. Можна самостійно зробити портал або замовити його у фахівців і замість вогню розмістити в нього свічки, квіти, вази. Одним словом, дати свободу своїм фантазіям.

Переглянути та обрати електрокамін можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044) 223 17 37, (050) 500 17 37. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua на сайті або сторінці в instagram.