Каміни у житті людей: від давніх часів до майбутнього

З давніх-давен вогонь відігравав важливу роль у розвитку людства. Передусім, він був і є необхідним ресурсом – завдяки вогню люди зуміли вижити та прогресувати: готували їжу, зігрівалися, відлякували тварин тощо.

З давніх-давен вогонь відігравав важливу роль у розвитку людства. Передусім, він був і є необхідним ресурсом – завдяки вогню люди зуміли вижити та прогресувати: готували їжу, зігрівалися, відлякували тварин тощо.

Однак натуральний вогонь, окрім вищезазначеного, виконує ще й естетичну функцію. Зокрема, після того, як придумали свічки, люди почали використовувати його, щоб освітити своє помешкання у темну пору або ж створити романтичну атмосферу.

А почали люди робити своє помешкання затишнішим за допомогою вогню ще у первісні часи – саме тоді з’явилося поняття каміну. Річ у тім, що вогнища первісні люди запалювали на відкритому просторі, а у печерах виділяли спеціальне місце для розпалювання. З часом це місце перетворилося на спеціальну нішу, яка у підсумку й стала каміном.

Якою є ситуація сьогодні

Сьогодні обігріти своє помешкання можна за допомогою безлічі засобів обігріву, також розширилося й різноманіття самих камінів.

Розділити сучасні каміни можна на такі моделі:

дров'яні каміни (працюють на дровах);

біокаміни (працюють на біопаливі);

електрокаміни (працюють на електриці).

Звернемо увагу власне на останні – електричні каміни. Вони можуть працювати як із обігрівом, так і без. А велике різноманіття технологій полум’я задовольнить найбільш вишуканого та вимогливого споживача. Крім того, електрокаміни можна вбудовувати в нішу або у спеціальний портал, вішати на стіну або ставити їх без додаткових обрамлень.

Серед усіх електрокамінів виокремимо:

3Д каміни (парогенератор + підсвітка),

5Д каміни (неабияка реалістичність завдяки LED екрану та дзеркальній поверхні),

настінні каміни (мають безліч функцій, різноманіття підсвіток і багато іншого).

Що ж на нас очікує у майбутньому

Всі ми розуміємо, що у найближчому майбутньому ситуація може кардинально змінитися. Адже сучасний світ вимагає як нових рішень, так і нових технологій. Якщо трішки заглянути уперед, то на перший план мають вийти голографічні каміни, що проектуватимуть «вогонь». Скоріш за все, такі прилади не потребуватимуть для роботи додаткових ресурсів (вода, світло, дрова). Водночас є імовірність, що працюватимуть такі голографічні каміни безперебійно, а все завдяки сонячним батареям, що даватимуть увесь необхідний ресурс. Крім того, користуючись таким каміном кожен зможе задовольнити свої примхи в плані естетики та дизайну.