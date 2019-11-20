Каміни, готелі та ресторани України: як змінюють атмосферу сучасні елементи дизайну

Вже настала холодна пора. І як приємно, прийшовши з морозу, вдома загорнутись у теплий плед і пити гарячий чай. Або зібратися з друзями в затишних ресторанах, щоб провести час на м’якеньких диванах.

Але є ще одна річ, без якої не обходяться осінньо-зимові вечори, – це камін.

Камін – незамінний восени та взимку

Мабуть, найяскравіша мрія холодної пори – опинитися десь на краю світу в теплому будиночку з каміном і гарячим глінтвейном в руках. Тому багато хто з власників ресторанів і готелів не забув прикрасити свої заклади камінами, що не лише помітно змінює їхній інтер’єр, а і привносить певний затишок і особливу атмосферу інтимності. Адже так приємно споглядати за жеврінням і мерехтінням дров.



Салон Roche Bobois в ТЦ "Домосфера"

Також камін є символом достатку та респектабельності ресторану або готелю. І відіграє чи не найголовнішу роль в економічному процвітанні закладу. Адже як старі, так і нові клієнти восени та взимку віддають перевагу столикам саме біля каміну.

Де найкраще встановити електрокамін у ресторані або готелі

Відвідувачам ресторанів та готелів варто створити свято ще й для очей, щоб вони почувалися, як вдома. І тут на допомогу приходить камін, оскільки він є нам знайомим із дитинства та асоціюється із домашнім затишком.



Готель Hilton Kyiv

А у виборі таких приладів допоможе компанія Dimplex, лідер ринку технологій з виробництва електрокамінів. Подивитися, який вигляд мають каміни Dimplex у дії Ви можете у готелях Hilton Kyiv, що на бульварі Тараса Шевченка, 28-30, і Riviera House, що на Сагайдачного, 15.

Також такі електрокаміни встановлено у ресторанах "Веранда на Дніпрі" (Набережне шосе, 11а) і "Кузня ребра та пива" (бульвар Тараса Шевченка, 2).



Ресторан "Веранда на Дніпрі"



Ресторан "Кузня ребра та пива"

Загалом камін повинен мати органічний вигляд на тлі колон, вікон, сцени, бару, меблів.



Noname

Щодо ресторанів, то тут найчастіше каміни розташовують уздовж найдовшої стіни, завдяки чому створюється вигідне співвідношення між дверима або ж гармонійно розчленовується стіна. А маршрутні карти руху обслуговуючого персоналу та гостей складають таким чином, щоб в межах 10 метрів від вогнища не було метушні ніг та блиску підносів офіціантів.



​Noname

Що стосується готелів, то тут камін можна встановити як у зоні реєстрації, так і у самих номерах. Адже основною функцією електрокаміна є створення затишку в інтер'єрі. Вибираючи місце встановлення, слід враховувати розміри кімнати. Так, для маленької вітальні краще вибрати невеликий камін, помістивши його на стіні або в кутку. У підсумку він гармонійно впишеться в інтер'єр, не займе багато місця та добре впорається з обігрівом.



Готель Riviera House у Києві

Щоправда, каміни не можна встановлювати біля дверей, поруч з входом в інші кімнати та вікном. Під час вибору місця для електрокаміну враховують і світловідображення. Світло грає важливу роль в сприйнятті штучного вогню, а промені сонця та яскраве кімнатне освітлення псуватимуть ефект полум'я, що палає. Крім того, колір порталу не повинен бути того ж кольору, що і стіна або меблі. Він має бути на тон або два тони темнішим, якщо переважають світлі тони, та навпаки – якщо переважають темні кольори.



Готель Riviera House у Києві

Як електрокаміни витіснили традиційні

Час іде вперед, все змінюється та разом із цим змінюються каміни. Сьогодні на заміну традиційним прийшли електрокаміни. Окрім того, що останні є неймовірно реалістичними та нічим не поступаються справжнім, вони ще й стали набагато безпечнішими. Встановити такий прилад можна без надзусиль – варто лише визначитися з моделлю, що вам підходить за розмірами та стилем, і місцем, де ви хочете цей електрокамін поставити.

А нинішні електрокаміни підійдуть до будь-якої зали, оскільки сьогодні можна обрати камінні конструкції на будь-який смак і до будь-якого інтер’єру. Це і каміни з класичним виглядом, і електрокаміни у стилях хайтек чи лофт. Крім того, існують 3D, 5D, камінокомплекти з порталами, вбудовувані медіа-приставки, підлогові електрокаміни або для настінного монтажу та каміни у вигляді електропечі. За словами дизайнерів, таким і повинен бути справжній камін – демократичним, універсальним і без претензій.

Переглянути та обрати свій тип обігріву можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua https://dimplex-kaminy.com.ua