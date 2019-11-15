Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують

Дуже багато креативних ідей можна здійснити при організації такого практичного, функційного предмета інтер'єру як камін або домашнє вогнище.

Сама конструкція може бути виконана і оформлена в різних стилістичних напрямках, камін може виступати як центром фокусування уваги, так і фоном для інших предметів інтер'єру або декору, не відволікаючи погляди на себе. Все залежить від вашої фантазії або ідей вашого дизайнера і, звичайно, від фінансових можливостей.

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Важливим аспектом є те, що чимало світових зірок цінують не тільки ергономічність, а й затишок. Саме тому у дизайні інтер’єрів їхніх будинків розміщені каміни.

Ліонель Мессі

Світова зірка футболу та нападник "Барселони" Ліонель Мессі обрав для облаштування будинку електрокамін, оскільки вони апріорі набагато безпечніші, аніж класичні варіанти. І не дарма, адже у нього маленькі діти.

Очевидно, що Ліонель дуже цінує затишок та комфорт, що випромінює тепло електрокаміна, адже це улюблене місце для відпочинку його сім’ї.

Дональд Трамп

Trump Tower – готель Дональда Трампа, розташований у хмарочосі, в Чикаго. Висота 98-поверхового будинку складає 423 метри, і він є другим за висотою будинком США після Вілліс Тауер.

Готель сконструйований за найвищими стандартами якості, а готельні номери залишають приємні враження. Для того, щоб гості готелю почували себе, як вдома – у номерах є каміни. Що може бути кращим за відчуття приємного тепла та комфорту?

Неважливо, чи знаменитий ви, чи ні – всі ми любимо, щоб нам було затишно. А також безпечно та економно. Тому електрокамін – дуже вигідне рішення, що подарує все вище перераховане, адже розташувати його можна вже у готовій квартирі та будинку.

Переглянути та обрати свій елемент дизайну можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua https://dimplex-kaminy.com.ua