Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном

Каміни з кожним роком стають все поширенішим елементом інтер’єру.

Для когось в пріоритеті – естетична насолода. Для когось – ще й практичне значення. Адже електрокаміни можуть не лише тішити око, а ще й обігріти кімнату в холодні пори року.

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Проте найчастіше камін стає центральною та головною точкою приміщення, де його встановлюють. Він – в центрі уваги. Адже в квартирах чи будинках перед тим, як визначитись із місцем для каміну, архітектори та дизайнери кажуть звернути увагу та обрати те місце, де мешканці бажають проводити більше часу. Саме цю кімнату і навіть конкретну стіну й обирають центром, в якому згодом буде знаходитись камін.

Хоч практичне значення теж важливе, але таки у першу чергу за допомогою камінів нам хочеться створити затишок, особливу атмосферу та емоційне тепло.

Електрокаміни сьогодні користуються популярністю не лише серед тих, хто має власне житло. Зараз часто втілюються дизайнерські рішення у великі масштабні комерційні проєкти, пропонуючи варіанти дизайну приміщень з електрокамінами.

Тому закордоном такий елемент інтер’єру вже виходить за межі власних помешкань і мігрує у щось масштабніше – торгові центри, ресторани, готелі та навіть різдвяні фестивалі. Ми пропонуємо дізнатись більше про електрокаміни, які чудово виконують свою роль у комерційних та історичних проєктах.

Сучасні каміни в історичній будівлі VII століття

Abbats kitchen – це середньовікова восьмикутна будівля, яка слугувала кухнею в абатстві Гластонбері – монастирі, що у Англії.

У 2004 році цю історичну пам’ятку знову відкрили і вона приймає туристів. Після відкриття в абатстві хотіли максимально можливо зберегти ту атмосферу кухні, яка була присутня кілька століть тому. Зрозуміло, що в ті часи все готувалось і виглядало по-іншому. І з сучасною технікою важко зберегти і передати потрібний настрій епохи. Але це таки вдалось.

Директор абатства Гластонбері Джанет Белл розповідає, що він та відвідувачі у захваті від того, що вдалось на кухні встановити електрокамін, який передає атмосферу тієї, яка колись діяла при монастирі.

Вмонтований камін поєднав реалістичний тривимірний ефект вогню та диму, зберігаючи безпеку. Над ним розмістили казани, як це й було колись. Обвуглені дрова електрокаміну використали для посилення ефекту справжньої печі, в якій пікся колись хліб.

На ринку нема жодного схожого продукту, який може так реалістично створити ефект вогню і не змушує перейматись питаннями безпеки. А ще – багато відвідувачів довго переконані у тому, що це вогнище – справжнє,

– каже Джанет Белл, директор абатства.

Сучасний електрокамін, що чудово втілився в інтер’єр кухні абатства, яка, до речі, вважається одним з найкраще збережених у Європі – ключ до туристичної привабливості.

Готель у стилі ретро та тривимірні каміни

Готель Hyatt у місті Бірмінґем, що у Британії, завжди мав одну притягуючу річ у пабі, що діяв навіть окремо від самого готелю. Туди могли приходити не лише гості Hyatt, а й усі бажаючі. І ця річ – каміни. Відвідувачі завжди в першу чергу обирали собі місця поряд з вогнищем. Тим паче, камін був класичний і справжній.

З часом постало питання безпеки. Адже саме недоліки справжніх камінів пов’язані з багатьма пожежонебезпечними факторами. Так, готель був змушений демонтувати каміни, але бажання зробити щось схоже, альтернативне і притягуюче – залишилось. І рішення знайшлось. Зараз тривимірні каміни прикрашають готель Hyatt і друге за величною місто у Британії. Відвідувачі знову продовжують займати місця, які розташовані найближче до вогнища. Але каміни, які зараз тішать відвідувачів і розроблені за індивідуальними побажаннями – видно з будь-якої точки приміщення, у цьому їх особливість. А ще Dimplex використовує унікальну сучасну запатентовану технологію, яка дозволяє створити найреалістичніший електрокамін з полум’ям та димом.

Як розкішному готелю, нам важливо, щоб наші заклади були передовими, і саме тому ефект полум'я на технології Opti-myst був таким ключовим. Ми бачили, що багато наших гостей підходили до полум'я, щоб перевірити, чи справжнє воно! Я точно можу сказати, що місця по обидві сторони двох камінів є найпопулярнішими в нашому пабі,

– розповідає Олександр Еверсберг, менеджер із продуктів харчування та напоїв у Hyatt Regency Birmingham.

Різдвяний ярмарок із льодом та вогнем

Ще один проєкт, де нестандартним рішенням було встановити електрокамін – різдвяний фестиваль в Лондоні у Гейд-парку. Фестиваль триває майже два місяці. А чому нестандартно? Бо задача полягала у тому, що потрібно було створити камін, який здатен дивувати відвідувачів своєю реалістичністю, але не в стані розтопити льодові скульптури, які просто усюди.

Проте це теж вдалось втілити. Довгий час тестування камінів науково-дослідною командою в лабораторних умовах дозволив створити ідеальну версію для фестивалю Hyde Park Winter Wonderland. У 2016 році фестиваль святкував своє 10-річчя. Для того, аби створити неповторну атмосферу з мерехтливими вогниками – встановили камін і надали відвідувачам реалістичну ілюзію тепла в межах льоду та снігу. А використання технології Opti-myst дозволило таки створити каміни, які забезпечували холодне полум'я та дим, не змушуючи сусідні льодяні скульптури пошкоджуватись теплом.

Джонатан Сміт, менеджер із маркетингу продуктів у Dimplex зізнається, що завдання мало особливу проблему, оскільки зазвичай використовується водяну пару для створення ефекту полум'я. Але те, що каміни успішно пройшли експлуатацію при температурі -10° було справжнім технічним досягненням для камінів. Деякі гості фестивалю були переконані, що це справжнє багаття, адже навіть хотіли зігріти там руки.

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