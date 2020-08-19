Проєкт розташований на приміській території біля Мехіко, але є типовим для цього регіону сільським будиночком. Це монолітний одноповерхове приміщення з каменю, яке має великі тераси та басейн. Важливо, що під час будівництва використали лише місцеві матеріали.

Найближчим містом до будинку є столиця країни – Мехіко, пише Archdaily.

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Найважливішим елементом у мексиканській сільській архітектурі завжди є тераси. Цей будинок має 3 таких.



Інтер'єр також схожий на типовий мексиканський / Фото Archdaily

Перша – це крита тераса, на якій розміщені приміщення спільного користування: кухня та вітальня з каміном. Друга – це трохи затінена тераса, на якій є мангал та місце для встановлення обіднього столу. Третя – повністю відкрита тераса, на якій розміщується басейн.



Одна з терас виходить до басейну / Фото Archdaily

Інтер'єр та екстер'єр будинку повністю відповідає традиційному мексиканському стилю. Кам'яні стіни, червона глиняна плитка на стінах та підлозі, а також солом'яна стеля. Саму ділянку залишили майже недоторканою, щоб зберегти її природну рослинність.



На критій терасі є гриль та камін / Фото Archdaily

Тераси в будинку також обкладені невеликими мексиканськими кактусами в горщиках.

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