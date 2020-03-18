Кам'яний вік в архітектурі: в Лондоні відкрили виставку будинків, які побудовані з каменю
В Лондоні відкрили виставку будинків, які побудовані з каменю. На думку організаторів, камінь – майбутнє для світової архітектури.
Про 5 найкращих проєктів з природного каменю пише Dezeen.
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Виставка покликана продемонструвати як природний камінь може бути використаний у будівництві.
Сталь і бетон – це матеріали, які вимагають величезної кількості енергії для свого виробництва, тоді як камінь просто лежить в землі, готовий до використання,
– пояснив свою позицію один з організаторів виставки.
Загалом планують побудувати 15 житлових кварталів у Лондоні, де будинки будуть збудовані винятково з каменю.
Ще однією перевагою каменю над бетоном називають його міцність.
Камені середньої міцності набагато стійкіші, ніж найміцніші бетони,
– розповідають на виставці.
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Магазин сувенірів в Єрусалимі
Тут камінь використаний при декоруванні стелі / фото: Dezeen
Аркові конструкції та структури ідеально підходять для каменю та статики, але вони мають обмежене використання у реальному будівництві,
– розповів куратор виставки Стів Вебб.
Соціальне житло
При будівництві комплексу старались використати якомога більше каменю / фото: Dezeen
Комплекс будинків соціального призначення був побудований у 2012 році недалеко від Тулузи. Стіни тут зведені з кам'яних плит.
Виноробня у Франції
Будівля з незвичними хвилястими кам'яними стінами служить приміщенням для виноробів / фото: Dezeen
Виноробня демонструє можливості поєднання каменю з спеціальною технологією виробництва для отримання рідинних форм, які ми зазвичай не асоціюємо з каменем,
– пояснив Стів Вебб.
Муніципальне приміщення
Приміщення стало ще одним доказом ефективності такого будівництва / фото: Dezeen
Частиною міського простору у невеличкому містечку у Франції є павільйон з кам'яними стінами та дерев'яним дахом.
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Житловий будинок у Великій Британії
Будинок має 6 поверхів / фото: Dezeen
В Лондоні з кам'яних плит побудували багатоквартирний житловий будинок. Плити також відіграють роль декору фасаду.
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