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Кам'яний вік в архітектурі: в Лондоні відкрили виставку будинків, які побудовані з каменю

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Камінь може стати новим основним матеріалом при будівництві / Kristen Sturdivant

В Лондоні відкрили виставку будинків, які побудовані з каменю. На думку організаторів, камінь – майбутнє для світової архітектури.

Про 5 найкращих проєктів з природного каменю пише Dezeen.

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Виставка покликана продемонструвати як природний камінь може бути використаний у будівництві.

Сталь і бетон – це матеріали, які вимагають величезної кількості енергії для свого виробництва, тоді як камінь просто лежить в землі, готовий до використання,
– пояснив свою позицію один з організаторів виставки.

Загалом планують побудувати 15 житлових кварталів у Лондоні, де будинки будуть збудовані винятково з каменю.

Ще однією перевагою каменю над бетоном називають його міцність.

Камені середньої міцності набагато стійкіші, ніж найміцніші бетони,
– розповідають на виставці.

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Магазин сувенірів в Єрусалимі


Тут камінь використаний при декоруванні стелі / фото: Dezeen

Аркові конструкції та структури ідеально підходять для каменю та статики, але вони мають обмежене використання у реальному будівництві,
– розповів куратор виставки Стів Вебб.

Соціальне житло


При будівництві комплексу старались використати якомога більше каменю / фото: Dezeen

Комплекс будинків соціального призначення був побудований у 2012 році недалеко від Тулузи. Стіни тут зведені з кам'яних плит.

Виноробня у Франції


Будівля з незвичними хвилястими кам'яними стінами служить приміщенням для виноробів / фото: Dezeen

Виноробня демонструє можливості поєднання каменю з спеціальною технологією виробництва для отримання рідинних форм, які ми зазвичай не асоціюємо з каменем,
– пояснив Стів Вебб.

Муніципальне приміщення


Приміщення стало ще одним доказом ефективності такого будівництва / фото: Dezeen

Частиною міського простору у невеличкому містечку у Франції є павільйон з кам'яними стінами та дерев'яним дахом.

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Житловий будинок у Великій Британії


Будинок має 6 поверхів / фото: Dezeen

В Лондоні з кам'яних плит побудували багатоквартирний житловий будинок. Плити також відіграють роль декору фасаду.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для дому Дизайн Ідеї для екстер'єру Архітектура
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