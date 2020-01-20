Керамограніт як підлогове покриття: переваги, недоліки та на що варто звернути увагу
Плануючи ремонт вдома, не варто відкладати питання підлогового покриття у довгий ящик. До того ж ринок пропонує безліч варіантів, які витримують навіть серйозне навантаження. Сьогодні керамограніт є одним з найкращих штучних матеріалів для підлогового покриття. Які його переваги, які недоліки та на що треба звертати увагу при виборі матеріалу – читайте у нашому матеріалі.
Монтаж керамограніту здійснюється з використанням спеціального рідкого клею.
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Які переваги має керамограніт
Висока щільність
Керамограніт завжди виглядає блискуче / фото: Proplitku
Завдяки своїй структурі, форма підлоги та її зовнішній вигляд навіть під впливом інтенсивних навантажень довго не втрачають своїх якостей.
Універсальність
Керамічний граніт використовують в оздобленні як інтер'єру, так і екстер'єру. Також ніхто не забороняє використовувати цей матеріал замість, скажімо, шпалер на стінах.
Термін придатності
Плитка не втратить своїх якостей і через багато років / фото: Metalstone
Якісно виконана робота не потребуватиме заміни десятки років. Теоретично матеріал можна експлуатувати без жодних часових обмежень.
Морозостійкість
Можливим використання керамограніту надворі робить морозостійкість матеріалу. Особливо актуальною ця властивість є для помірних кліматичних зон.
Недоліки керамограніту
Вага
Керамограніт важкий. Саме тому, елементи виготовлені з керамограніту, роблять монтаж підлогового покриття набагато складнішим.
Ціна
Довговічність матеріалу завжди підіймає його ціну високо. Інші штучні матеріали стільки не коштуватимуть.
Нагрів
Варто використовувати спеціальні системи підлогового нагріву / фото: Доски
У порівнянні із звичайною керамічною плиткою, нагріти керамограніт важко. Таке покриття зазвичай лишається холодним навіть якщо в кімнаті спекотно.
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На що варто звернути увагу при виборі керамограніту
- якщо одна плитка важить більш як 18,5 кілограма, а її товщина складає 8 міліметрів – покриття вийде якісним;
- цільове призначення. Клас зносостійкості залежить від кімнати, в якій буде покриття з керамічного граніту;
- вигляд поверхні: глянцева, матова, глазурована та інше;
- згода із дизайном кімнати, в якій використовується.
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