Керамограніт як підлогове покриття: переваги, недоліки та на що варто звернути увагу

Плануючи ремонт вдома, не варто відкладати питання підлогового покриття у довгий ящик. До того ж ринок пропонує безліч варіантів, які витримують навіть серйозне навантаження. Сьогодні керамограніт є одним з найкращих штучних матеріалів для підлогового покриття. Які його переваги, які недоліки та на що треба звертати увагу при виборі матеріалу – читайте у нашому матеріалі.

Монтаж керамограніту здійснюється з використанням спеціального рідкого клею.

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Які переваги має керамограніт

Висока щільність



Керамограніт завжди виглядає блискуче / фото: Proplitku

Завдяки своїй структурі, форма підлоги та її зовнішній вигляд навіть під впливом інтенсивних навантажень довго не втрачають своїх якостей.

Універсальність

Керамічний граніт використовують в оздобленні як інтер'єру, так і екстер'єру. Також ніхто не забороняє використовувати цей матеріал замість, скажімо, шпалер на стінах.

Термін придатності



Плитка не втратить своїх якостей і через багато років / фото: Metalstone

Якісно виконана робота не потребуватиме заміни десятки років. Теоретично матеріал можна експлуатувати без жодних часових обмежень.

Морозостійкість

Можливим використання керамограніту надворі робить морозостійкість матеріалу. Особливо актуальною ця властивість є для помірних кліматичних зон.

Недоліки керамограніту

Вага

Керамограніт важкий. Саме тому, елементи виготовлені з керамограніту, роблять монтаж підлогового покриття набагато складнішим.

Ціна

Довговічність матеріалу завжди підіймає його ціну високо. Інші штучні матеріали стільки не коштуватимуть.

Нагрів



Варто використовувати спеціальні системи підлогового нагріву / фото: Доски

У порівнянні із звичайною керамічною плиткою, нагріти керамограніт важко. Таке покриття зазвичай лишається холодним навіть якщо в кімнаті спекотно.

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На що варто звернути увагу при виборі керамограніту

якщо одна плитка важить більш як 18,5 кілограма, а її товщина складає 8 міліметрів – покриття вийде якісним;

цільове призначення. Клас зносостійкості залежить від кімнати, в якій буде покриття з керамічного граніту;

вигляд поверхні: глянцева, матова, глазурована та інше;

згода із дизайном кімнати, в якій використовується.

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