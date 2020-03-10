Як правильно підібрати килим відповідно до стилю кімнати та кольору – фото

Сьогодні ринок пропонує велику кількість килимів за типом матеріалу чи ворсу. Також в килимів відрізняються щільність, основа, призначення і таке інше. Як не заплутатись у світі килимів та підібрати саме той, який ідеально впишеться саме у стиль та колір вашої кімнати – читайте в нашому матеріалі.

Специфіка підбору килима серйозно відрізнятиметься від кімнати, де його використовуватимуть.

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Як підібрати килим відповідно до стилю кімнати

Класичний

Якщо кімната, куди ви шукаєте килим, оформлена в класичному стилі, то оптимальним варіантом буде акриловий, поліестеровий, шовковий чи навіть вовняний килим з різними історичними орнаментальними мотивами. Трендом є килими з бляклим кольором, що створять ефект старовини та вишуканості.

Модерн



"Зебра" – один з найпопулярніших килимів у модерні / фото: Home designing

Протилежний до класики стиль любить килими з синтетичних або натуральних матеріалів (підійде навіть шкіра). Малюнок таких килимів грунтується на простих геометричних фігурах (коло, квадрат, прямокутник). Колірна гама може бути як яскравою, так і стриманішою.

Кантрі



Прості на вигляд килими добре підійдуть для цього стилю / фото: Architecture blog

Тут гармоніюватимуть килими, зроблені з вовни з теплою колірною палітрою (жовті, коричневі, бежеві тони).

Мінімалізм

Коли у вас в кімнаті відсутній декор, то і пишний килим не підійде. Найкращим варіантом стане однотонний безворсовий килим з невиразним малюнком. Проте, якщо у вас будинок в стилі мінімалізм, то варто подумати чи варто купувати килим взагалі.

Етнік



Етнік буває різним / фото: Хатинка мрії

Тут все залежить в якому саме етнічному стилі оформлена кімната. Для кожного характерні свої національні орнаменти та кольори. Східний – яскраві насичені тони (червоний, жовтий, синій), для африканського – бежево-коричневі відтінки.

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Які деталі треба врахувати при виборі кольору килима



Килим має гармоніювати з інтер'єром / фото: Elledecoration

однотонні килими підкреслять форму меблів;

світлі тони завжди візуально розширюють приміщення, а темні відтінки звузять кімнату;

в кімнатах, вікна яких виходять на південь, варто постелити килим холодних кольорів, в темніших кімнатах з північного боку доречно виглядатимуть вироби теплих тонів;

справді оригінальним рішенням буде яскравий килим, який не гармоніює з інтер'єром. Зазвичай такий килим додає дизайну "родзинку", також можна доповнити обстановку подушками чи іншими акцентами.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням