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Кім Кардашян показала білосніжний інтер'єр свого нового будинку – фото

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Кім Кардаш'ян / Getty image

Відома модель Кім Кардашян показала інтер'єр власного будинку, який відомі дизайнери Аксель Вервоордт та Вінсент Ван Дуйсен розробили для неї та її чоловіка Каньє Веста. Кімнати виконані в мінімалістичному стилі та мають білосніжне забарвлення.

Будинок розташований в штаті Каліфорнія, пише Dezeen.

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Житло зіркової пари має великий передпокій з вигнутою балюстрадою сходів та круглим дерев'яним столом.

На фото видно, що в меблі в будинку належать до сільського стилю та є переважно дерев'яними. Деякі кімнати мають стіни кремового кольору. Також більшість з них обладнані великими світильниками та фактурними килимками.

Для старшої з чотирьох дітей зроблено повністю рожеву спальню з ліжком, узголів'я якого, зроблене у формі метелика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“This house may be a case study, but our vision for it was built around our family,” insists Kanye West of the otherworldly oasis he and wife @kimkardashian crafted alongside #AD100 designer @axelvervoordt. One might wonder about the challenges of raising four small children in such a pristine, cream-colored environment, but Kim and Kanye are quick to point out that the house is eminently kid-friendly. Above, the family is pictured in a room devoted exclusively to a gargantuan, creature-like soft sculpture fashioned by artist Isabel Rower. Asked whether the space is a playroom or an art installation, Kanye demurs: “Everything we do is an art installation *and* a playroom.” . Visit the link in our profile to take a tour of the home. Photo by @jackie_nickerson; text by @mayer.rus

Допис, поширений Architectural Digest (@archdigest)

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Архітектурний дайджест також опублікував черговий знімок дитячої суцільно-білої ігрової кімнати – обставленої подушками у формі тварин, створеної художницею Ізабель Ровер.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Декор і дім Кім Кардашян
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