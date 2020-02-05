Кім Кардашян показала білосніжний інтер'єр свого нового будинку – фото

Відома модель Кім Кардашян показала інтер'єр власного будинку, який відомі дизайнери Аксель Вервоордт та Вінсент Ван Дуйсен розробили для неї та її чоловіка Каньє Веста. Кімнати виконані в мінімалістичному стилі та мають білосніжне забарвлення.

Будинок розташований в штаті Каліфорнія, пише Dezeen.

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Житло зіркової пари має великий передпокій з вигнутою балюстрадою сходів та круглим дерев'яним столом.

На фото видно, що в меблі в будинку належать до сільського стилю та є переважно дерев'яними. Деякі кімнати мають стіни кремового кольору. Також більшість з них обладнані великими світильниками та фактурними килимками.

Для старшої з чотирьох дітей зроблено повністю рожеву спальню з ліжком, узголів'я якого, зроблене у формі метелика.

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Архітектурний дайджест також опублікував черговий знімок дитячої суцільно-білої ігрової кімнати – обставленої подушками у формі тварин, створеної художницею Ізабель Ровер.

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