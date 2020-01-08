Дизайн горища – які кімнати можна облаштувати під дахом

Часто корисна площа в будинку у вигляді горища використовується як склад для різного непотребу. Але якщо розчистити мансарду від зайвих речей, то можна знайти місце для гардеробної кімнати чи навіть власної майстерні. Які ще кімнати можна облаштувати на горищі – читайте в нашому матеріалі.

Найбільш очевидним варіантом кімнати для мансарди є спальня. Проте не варто зупинятися на одному варіанті.

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Які кімнати можна розмістити на горищі

Домашня бібліотека

Чому саме під дахом? Часто на решту поверхах може банально забракнути місця для такої кількості полиць. Радимо поставити м’яке крісло або диван під вікном. Також встановіть точкове освітлення – щоб читати навіть в темну пору доби. Додайте пухнастий килим і все – кімната до ваших послуг.

Гардеробна кімната



Навіть гардеробну кімнату можна оформити в класичному стилі / фото: Дахові вікна

На горищі вам вистачить місця для всіх пар взуття, одягу на будь-який сезон та навіть для валіз. Не обов’язково купувати велику шафу – можна прибити полиці. Також не забувайте про коробки, в які помістяться дрібнички.

Чайна кімната

Ідеально підходить для тих, хто цінує роздуми у тиші з гарячою чашкою в руках. Для облаштування інтер’єру вам знадобляться подушки, низький стіл, глиняний посуд. Прикрасити кімнату можна у китайському чи британському стилі.

Творча або робоча майстерня



Найпростіше буде зробити власний простір на горищі / фото: Good House

Для такого простору немає жодних стильових обмежень. Дизайн кімнати залежить лише від вас та вашого бажання працювати серед того чи іншого дизайну. Атмосфера усамітнення буде сприяти польоту творчої думки та продуктивній праці.

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Кінотеатр



Сьогодні є безліч варіантів домашнього кінотеатру /фото: Dom.ukr.bio

Візьміть сюди диван, м'які пуфи і телевізор. Такий варіант горища стане новим місцем для прийому гостей та спільного перегляду улюблених фільмів.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням