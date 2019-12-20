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Інтер’єр спальні під дахом: плюси, мінуси та варіанти оформлення

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Горище буде хорошим варіантом для облаштування там спальні / Pinterest

Через нетрадиційну форму покрівлі кімнати під дахом користуються популярністю. Найчастіше можна натрапити на мансардні спальні. Який дизайн вибрати для такої кімнати, які існують переваги та недоліки такого варіанту – читайте у нашому матеріалі.

Щоб мати зручну та оригінальну обстановку, перед ремонтом потрібно детально вивчити всі особливості мансарди.

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Плюси та мінуси кімнати під дахом

Переваги


Можливостей в кімнаті під дахом багато / фото: Tehnodinamika

  • збільшення загального простору приміщення;
  • велика площа дозволяє легко облаштувати ванну кімнату, туалет, гардеробну чи кабінет у спальні;
  • можна візуально розділити простір на зони за допомогою незвичайної форми даху;
  • для обробки підійдуть усі матеріали;
  • додаткове освітлення через наявність дахових вікон.

Недоліки

  • вимагає додаткового утеплення даху, це потягне за собою витрату додаткових грошей;
  • ви повинні підлаштовуватись під форму даху, а змінити планування зазвичай нереально;
  • вибір меблів для такої спальні теж обмежений, часто їх підбирають та розставляють дизайнери.

Варіанти дизайну спальні під дахом

Мінімалізм

Стриманий та простий стиль. Використовуйте якомога менше декору та дотримуйтесь симетрії в лініях. Добре підійдуть пастельні "приглушені" кольори.

Скандинавський стиль


Якщо ви обожнюєте хюгге, то скандинавський стиль для вас / фото: Pinterest

Скандинавський стиль – популярний сьогодні варіант дизайну з великою кількістю природного освітлення. Мінімальний декор, світлі тони кімнати та великі вікна добре підійдуть для інтер’єру в скандинавському стилі.

Лофт


Мансарда повинна нагадувати індустріальну епоху США / фото: Pinterest

Саме лофт здається правильним вибором у цьому випадку, адже саме слово лофт перекладається як горище. Де ще його застосовувати як не на горищі? Гола цегла, грубий бетон або "рубане" дерево – це все в дусі стилю. Не варто маскувати балки, з яких складається перекриття, чи первинну проводку. Замість нічного столика можете використати стару валізу.

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Класика

Габаритні меблі, вінтажний декор та важкі дубові двері – така спальня підкреслює статус її власника та ніколи не вийде з моди. Не забувайте, що саме стеля є найважливішою не лише в кімнатах під дахом, але й в класиці. Ліпнина та дорогі картини на схилах стелі будуть прямою ознакою класичного стилю.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт Декор і дім Спальня
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