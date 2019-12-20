Інтер’єр спальні під дахом: плюси, мінуси та варіанти оформлення

Через нетрадиційну форму покрівлі кімнати під дахом користуються популярністю. Найчастіше можна натрапити на мансардні спальні. Який дизайн вибрати для такої кімнати, які існують переваги та недоліки такого варіанту – читайте у нашому матеріалі.

Щоб мати зручну та оригінальну обстановку, перед ремонтом потрібно детально вивчити всі особливості мансарди.

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Плюси та мінуси кімнати під дахом

Переваги



Можливостей в кімнаті під дахом багато / фото: Tehnodinamika

збільшення загального простору приміщення;

велика площа дозволяє легко облаштувати ванну кімнату, туалет, гардеробну чи кабінет у спальні;

можна візуально розділити простір на зони за допомогою незвичайної форми даху;

для обробки підійдуть усі матеріали;

додаткове освітлення через наявність дахових вікон.

Недоліки

вимагає додаткового утеплення даху, це потягне за собою витрату додаткових грошей;

ви повинні підлаштовуватись під форму даху, а змінити планування зазвичай нереально;

вибір меблів для такої спальні теж обмежений, часто їх підбирають та розставляють дизайнери.

Варіанти дизайну спальні під дахом

Мінімалізм

Стриманий та простий стиль. Використовуйте якомога менше декору та дотримуйтесь симетрії в лініях. Добре підійдуть пастельні "приглушені" кольори.

Скандинавський стиль



Якщо ви обожнюєте хюгге, то скандинавський стиль для вас / фото: Pinterest

Скандинавський стиль – популярний сьогодні варіант дизайну з великою кількістю природного освітлення. Мінімальний декор, світлі тони кімнати та великі вікна добре підійдуть для інтер’єру в скандинавському стилі.

Лофт



Мансарда повинна нагадувати індустріальну епоху США / фото: Pinterest

Саме лофт здається правильним вибором у цьому випадку, адже саме слово лофт перекладається як горище. Де ще його застосовувати як не на горищі? Гола цегла, грубий бетон або "рубане" дерево – це все в дусі стилю. Не варто маскувати балки, з яких складається перекриття, чи первинну проводку. Замість нічного столика можете використати стару валізу.

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Класика

Габаритні меблі, вінтажний декор та важкі дубові двері – така спальня підкреслює статус її власника та ніколи не вийде з моди. Не забувайте, що саме стеля є найважливішою не лише в кімнатах під дахом, але й в класиці. Ліпнина та дорогі картини на схилах стелі будуть прямою ознакою класичного стилю.

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