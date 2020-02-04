Стиль гранж в інтер'єрі – особливості стилю, кольори та меблі
У стилі гранж вдало поєднується класичний та сільський стилі. Такі інтер'єри не часто зустрінеш в пересічних українських квартирах, тож його можна вважати оригінальним. Які особливості стилю гранж? Які кольори йому притаманні? Та які меблі і матеріали варто купити – читайте в нашому матеріалі.
Стиль бере свій початок ще з кінця XIX століття, а головною умовою для його використання є велика площа кімнати.
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Особливості стилю гранж
Простір
Ще одним "родичем" стилю є лофт / фото: Rehouse
Головною проблемою гранжу є обмежений простір – така вже особливість стилю. Найдоречніше він виглядатиме у величезних кімнатах.
Обробка інтер'єру
В цьому випадку інтер'єр повністю обрамлений каменем / фото: Дизайнвфото
Стіни зазвичай лишають цегляними, але часто можна натрапити і на дерев'яні балки чи навіть кам'яне оформлення. Підлога в більшості випадків з неотесаного дерева, хоча може мати кам'яні вставки.
Проте досить часто стіни і стелю просто фарбують, а підлогу роблять з дерева та покривають килимом.
Декор
Чудернацькі елементи декору теж добре підійдуть / фото: Rehouse
Торшери, ковані елементи, бронзові фігурки та картини – декор посідає важливе місце в стилі гранж.
Колір
Використовують нейтральні кольори. Найчастіше це відтінки сірого та коричневого кольору. Також простий стиль ніколи не обходиться без класичних білого та чорного.
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Меблі
Не завжди меблі в стилі гранж виконані в класичному стилі / фото: Rehouse
Це саме та частина, яка перейшла до гранжу з класичного стилю. Вишуканість та плавні лінії є домінантними в підборі меблів. Перевагу варто віддати м'яким диванам, оббитим натуральною тканиною, а також невеликим вінтажним тумбочкам та столикам.
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