Дизайн кімнати для відпочинку: варіанти та особливості облаштування

Під час будівництва власного будинку, часто лишаються нежитлові великі приміщення. Найчастіше необжитими лишаються підвали або горища. Зазвичай такі приміщення служать складом для непотребу, або ж спальнями для гостей, проте найкращим варіантом буде облаштування кімнати для відпочинку. Які особливості облаштування кімнат відпочинку, та які варіанти найпопулярніші – читайте в нашому матеріалі.

Кімната для відпочинку стане для вас місцем усамітнення або посиденьок з друзями.

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Варіанти облаштування кімнати для відпочинку

Місце для хобі



Усе необхідне для хобі зазвичай можна помістити в одній кімнаті / фото: Pinterest

Любите виготовляти дрібнички з дерева? Захоплюєтесь макраме чи вишивкою? Може ви книголюб? Не важливо яке саме у вас хобі – найкраще мати для улюбленого заняття окрему кімнатку, яка матиме все необхідне, та буде тихою.

Спортивний зал

Постійна купівля абонементів у зали вашого міста часто закінчується тим, що тренування в результаті відбуваються без вас. Саме тому, мати спортзал у своєму підвалі хороша ідея. Ви зможете підтримувати себе у формі тоді, коли маєте на це час – 15 хвилин вправ зранку чи повноцінне вечірнє тренування – використовувати можна буде кожну вільну хвилинку.

Настільні ігри



Більярдний стіл не обов'язково повинен стояти в підвалі / фото: Decoratorium

Більярдний стіл, настільний футбол, стенди для стрільби чи навіть доріжки для боулінгу – позбуватися стресу після роботи найкраще саме розумовим чи активним відпочинком. Така кімната підійде для всіх членів сім'ї та стане улюбленим місцем в будинку для ваших друзів.

Особливості оформлення інтер'єру кімнати відпочинку

Мінімалізм



Мінімалізм – ключ до комфорту у кімнаті для відпочинку / фото: Хата-майстерня

Не варто заставляти приміщення картинами або елементами інтер'єру. Кімната для відпочинку повинна лишатись якомога просторішою.

Освітлення

Ключем до зручного інтер'єру є вдале освітлення. Особливо, якщо в кімнаті стоїть більярдний, покерний чи тенісний стіл.

Найкращим варіантом будуть сучасні підвісні світильники, які дають м'яке світло та охоплюють велику площу.

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Барна стійка

Якщо ви часто після роботи заходите в паб, то облаштування власної барної стійки буде хорошим варіантом. Перегляд футбольного матчу чи боксерського поєдинку з друзями стане ще цікавішим.

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